Почему правительство ДНР отправили в отставку: имя нового премьер-министра все объяснило

Новым премьером ДНР стал 36-летний уроженец Днепропетровска Виталий Хоценко Фото: Из материалов пресс-службы

Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что отправил в отставку правительство республики во главе с его премьером Александром Ананченко. Поблагодарил того за 4 года тяжелой работы и упомянул про новые цели. Это восстановление и интеграция с Россией. А спустя несколько часов стало известно, что новым премьером ДНР стал 36-летний уроженец Днепропетровска Виталий Хоценко. Выпускник МГУ и Сингапурского института маркетинга, Хоценко также окончил и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы по специальности «Госрегулирование экономики». Успел поработать в Ямало-Ненецком округе, на Ставрополье — министром энергетики, промышленности и связи, в Минпромторге - директором департамента промышленной политики и проектного управления.

Выпускник известной «школы губернаторов», Хоценко был и финалистом «Лидеров России».

И вот после почти трех лет работы в российском Минпромторге Виталий Павлович из Москвы отправляется в Донецк.

По данным ряда источников, произошла смена команды, которая отвечает за развитие Донбасса — вместе с изменением задач, которые предстоит решать в республиках. Предполагаются миллиардные инвестиции в ключевые отрасли, от которых зависит жизнь сотен тысяч людей. А Хоценко, несмотря на молодой возраст, имеет богатый опыт работы с инвестициями и контролем за ними — и на региональном, и на федеральном уровне.

Кроме нового премьера, Россия командировала в ДНР также его первого заместителя, Евгения Солнцева и 1-го замглавы администрации главы ДНР Александра Костомарова.

Солнцев прежде возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству в РЖД, а также был помощником министра строительства и ЖКХ России.

Костомаров работал вице-губернатором Липецкой области, а с прошлого года — 1-м заместителем ульяновского губернатора. Усилением управленческой команды в Донбассе Москва, вероятно, показывает, как много поставлено на карту — в том числе в плане контроля за освоением миллиардов на восстановление ДНР.

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