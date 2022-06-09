Минобороны демонстрирует уничтожение украинского беспилотника «Фурия»

На видеокадрах работа боевых расчетов противовоздушной обороны подразделений Воздушно-десантных войск

Минобороны России демонстрирует видеокадры боевой работы противовоздушных сил в зоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Во время выполнении марша подразделений ВДВ расчетами зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ)», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что «благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета удалось своевременно обнаружить воздушную цель, идентифицировать его как БпЛА противника и уничтожить, не позволив произвести разведку местности и корректировку огня артиллерии ВСУ».

На прошедшем сегодня брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазанка Донецкой Народной Республики, а также 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Причистовка, Кудряшовка, Епифановка Донецкой Народной Республики, Варваров, Боровеньки Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.

Также военнослужащие Минобороны перехватили у населенного пункта Кирово Херсонской области украинскую баллистическую ракету «Точка-У», а у Каменки Харьковской области и Пантелеймоновки Донецкой Народной Республики сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч». Меткие выстрелы подразделений ПВО России спасли от разрушений дома мирных граждан.