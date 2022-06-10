"Есть сила закона, а есть закон силы": Евгений Дятлов - о сложном выборе, фатализме и цензуре

Евгений Дятлов рассказал kp.ru о сложном выборе, фатализме и цензуре. Фото: пресс-служба НТВ.

Евгений Дятлов снова примерит погоны: в новом сериале "Акула" на НТВ (см. СПРАВКА "КП"), который стартует 14 июня, он сыграл начальника Уголовного розыска. Но Александр Кулаков по прозвищу Акула - не просто бравый полицейский, а страж порядка, оказавшийся по обе стороны добра и зла. Подработка на криминального авторитета приводит к тому, что герой Дятлова сам становится подозреваемым в убийстве...

О том, что заставляет нас свернуть не туда, дублерах в кино, экспериментах в театре и цензуре Евгений Дятлов рассказал в интервью KP.RU.

В центре сюжета - будни Уголовного розыска. Фото: пресс-служба НТВ.

СЕКРЕТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ

- Евгений, вы столько раз играли стражей порядка. Чем зацепил этот герой?

- Тут не все так однозначно. Мой герой проживает очень сложную ситуацию, и как будет из нее будет выбираться - большой вопрос. Плюс это все сопряжено с запредельным риском.

- Фильм динамичный - на съемках пришлось подвигаться?

- Конечно! Но справедливости ради надо сказать, что были и дублеры. Для артиста это не вопрос смелости или трусости. Просто весь это героизм, когда актер кричит "я сам!", прыгает с двух метров и ломает ноги, на несколько месяцев останавливая съемочный процесс, никому не нужен. На бесшабашность нет ни времени, ни денег. Поэтому, если есть риск для съемок, лучше подстраховаться.

- Значит, в горящих машинах работали каскадеры...

- Машины у нас не горели, но были сцены на краю крыши: где-то работал я сам, где-то каскадеры. Все со страховкой, конечно. Профессионалу в кадре всегда заметно наличие дублера. Маленький секрет для зрителя: если лицо показывают крупным планом - значит, работает артист, таково было условие режиссера. А если со спины - дублер.

Часть трюков Евгений Дятлов исполнял самостоятельно. Фото: пресс-служба НТВ.

СИЛА ЗАКОНА ПРОТИВ ЗАКОНА СИЛЫ

- Как вы себе объяснили, что ваш герой, образцовый вроде бы служитель закона, вдруг попадает на крючок криминала? История-то жизненная.

- Есть такое понятие - сила закона. А есть закон силы. Когда человек переступает черту и начинает путать силу закона с законом силы, наступают тяжелые последствия. Потому что закон силы беспощаден: кто сильнее, тот и прав. Зачастую в жизни хорошее и плохое размыто, и нужно быть очень принципиальным внутренне, чтобы эту грань почувствовать.

Да, это абсолютно жизненная история. Ведь изначально все мы обуреваемы какими-то романтическими устремлениями. Но начинаем познавать жизнь и сталкиваемся с реальностью, узнаем темные стороны. С годами крайне сложно сохранить в себе юношеский задор и идеализацию окружающего мира. Так постепенно мы ступаем на путь компромисса со своими убеждениями, и вернуться обратно бывает очень непросто - здесь нужна железная воля и готовность все поставить на карту. Вот это меня и заинтересовало в "Акуле".

- Судя по анонсу, Акуле придется за все заплатить сполна. А вы сами в рок верите?

- Порой случаются моменты, которые подкрепляют эту веру. А иногда, наоборот: смотришь вокруг, а жизнь противоречит успокаивающей установке, что всем за всё воздастся. Сколько примеров в истории, когда кто-то должен был понести ответственность за грандиозные перемены, которые приводили мир к трагедиям, и не понёс. Удивительное дело: до какого-то уровня это правило работает, а глянешь в заоблачные выси - там совсем другие законы. За украденного цыпленка вам могут дать срок, а за украденный миллиард еще и в герои запишут. Столько примеров, что иногда руки опускаются.

ЗАЧЕМ ПЕРЕКРАИВАТЬ КЛАССИКОВ

- Как вам смелые театральные постановки, в которых мальчики играют девочек, девочки - мальчиков, какие-то естественные нужды зрителю демонстрируют..? Может, видели спектакли Константина Богомолова - там много экспериментов.

- Отчасти это не ново. Изначально в шекспировском театре все женские роли играли мужчины, да и знаменитая актриса Сара Бернар в свое время исполняла роль Гамлета. Но сейчас... Наверное, режиссер ищет еще какой-то смысл, который не ухватить при традиционных расстановках. Тут надо спрашивать у самих режиссеров совершенно конкретно: зачем вы это делаете? Я, например, в этом большой нужды не вижу.

Я часто задаюсь вопросом: почему режиссер не сядет и не напишет свою оригинальную пьесу? Зачем брать и перекраивать Чехова, Толстого и других классиков, которые ничего подобного не подразумевали? Да, в гениальных произведениях много острых и актуальных вопросов, болевых точек. Но режиссеры к ним почему-то примешивают свои болевые точки. И какого это все качества и класса, начинаешь видеть, когда на сцене вместо мальчиков появляются девочки, вместо девочек - мальчики, а Онегин вдруг начинает целовать Ленского...

В конце концов, если не можешь написать оригинальную пьесу, закажи литератору - сейчас есть классные ребята, и играйте ее, кто мешает? У нас же нет цензуры.

Сериал "Акула" в лучших традициях полицейской драмы нашпигован острыми моментами и неожиданными поворотами сюжета. Фото: пресс-служба НТВ.

- А как по-вашему, она нужна?

- Я думаю, нужна не цензура, а дискуссионные клубы. Вокруг должны быть разные мнения и разная аудитория, острое обсуждение. Возможно, даже в телеформате, чтобы как можно большее количество людей могли принять в этом участие. Чтобы не было оголтелости, одноплановости: здесь должны работать интеллект и душа. Все должно быть прозрачно. При этом автора, режиссера нельзя выпинывать, какие бы темы он ни поднимал. Человек не должен бояться себя раскрыть и показать, даже если это не будет соответствовать установкам большинства.

- Шоу-бизнес последние месяцы кипит от разделения на своих и чужих, оставшихся и уехавших. Как вы относитесь к тем, кто уехал? И должны ли артисты высказываться, если они не эксперты?

- Тот же самый принцип. Вместо того чтобы превращать обсуждение в пропаганду или антипропаганду, лучше устроить дискуссионный клуб. С людьми нужно разговаривать. Почему-то одним программам и ведущим у нас позволено это делать, а другим нет. Мне кажется, это должно быть общим условием. Если есть одно мнение, ради бога, давайте другое.

- Многие артисты включили "режим экономии". Для вас это сложно, или осталась закалка из девяностых?

- Конечно, осталась. Я не разбалован ничем.

СПРАВКА "КП"

О чем новый сериал

Главные герои этой истории - оперативники Александр Кулаков «Акула» и его заместитель и лучший друг Виктор Дроздов «Дрозд». В их зоне ответственности - тяжкие и особо тяжкие преступления. Они блестяще справляются с работой, их побаиваются и уважают, а начальство гордится и ставит в пример молодым.

Владимир Селезнев сыграл Дрозда - зама и лучшего друга Акулы. Фото: пресс-служба НТВ.

Но выясняется, что Акула и Дрозд долгое время «подрабатывают» на стороне, выполняя частные заказы бизнесмена с криминальным прошлым Григория Шаповалова по прозвищу Шульц. На одной из семейных вечеринок Дрозд сообщает Акуле, что планирует завязать с работой на Шульца. На следующий день Александр находит товарища убитым в своей квартире и становится главным подозреваемым…

Смотрите сериал "Акула" на НТВ с 14 июня по будням в 20:00.