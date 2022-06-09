Никарагуа дала разрешение разместить российские войска под боком у США

Делегация российских депутатов (в первом ряду) во главе с Председателем Вячеславом Володиным в парламенте Никарагуа 24 февраля 2022 года Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ещё недавно Kp.ru писал, что в новой политической реальности — дальнейшее сближение между Москвой и Манагуа неизбежно. Именно туда, в столицу Республики Никарагуа, 24 февраля прилетела делегация депутатов Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Это стало эффектным продолжением контактов с лево-патриотическим правительством Даниэля Ортеги, начавшихся ещё 40 лет назад в советское время.

Две наши страны сильно различаются, зато проблемы — общие. Прежде всего — давление со стороны США, которые подвергают санкциям всех, не желающих выполнять указания Белого дома. А в случае с Никарагуа — открыто поддерживают местную вооружённую оппозицию вместе с бандами наркокартелей, мечтающих создать в Центральной Америке пиратскую вольницу.

И вот теперь Республика официально разрешила размещать на своей территории российские войска. А также боевые самолёты — на аэродромах, и корабли ВМФ РФ — в портах. (Напомним, Никарагуа занимает стратегическое положение между Тихим океаном и Атлантическим).

Всё, разумеется, сугубо в гуманитарных целях. О необходимости бороться с наркокартелями мы уже писали. Но в Центральной Америке есть ещё одна болевая точка: десятки тысяч мигрантов из бедных южных стран континента пешим ходом каждый месяц прорываются через территорию Никарагуа — на север, к границе США, мечтая найти там стол и кров. Идут они без еды и лекарств, тут и до санитарной катастрофы недалеко. Так что задачи для российских военных найдутся.

Почему сближение между Россией и Накарагуа происходит именно сейчас — понятно. США начали поставку на Украину артиллерийских и ракетных систем большой дальности. Вот Москва и вынуждена следовать геополитической логике, предпринимая асимметричные шаги. Такие, как приход под Манагуа. До южных границ США оттуда — две тысячи километров. Расстояние для современных ракетных систем — скромное. Разумеется, к агрессивным действиям никто не призывает — но сама возможность дислоцированная российского оружия под боком у американцев может охладить многие горячие головы в Конгрессе и Белом доме.

Если ничего не изменится, размещение наших войск в Центральной Америке может произойти во второй половине нынешнего года.