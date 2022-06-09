На "Азовстали" нашли спрятанные нацистами телефоны с доказательствами расстрелов женщин и детей в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в городе Мариуполе очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями. Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в городе Мариуполе очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями.

"Продолжается работа по идентификации личностей сдавшихся участников ВСУ и националистов, в том числе с завода «Азовсталь». Проводятся допросы таких лиц, среди них свыше 200 офицеров", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Председателю СК России на совещании доложили, что в рамках следственных действий на «Азовстали» обнаружен схрон электронных носителей информации, в том числе мобильных телефонов, которые сдавшиеся националисты намеревались передать на территорию Украины.

«Уже известно, что на устройствах содержатся личные данные, фотоизображения и другие материалы с нацистской символикой, а также иные сведения, представляющие интерес для следствия. Работа по исследованию указанных носителей продолжается», - отметила Петренко.

Похоже, что националисты пытались оставить для своих весточку, но не вышло. Благодаря кадрам с мобильных телефонов спецслужбы выявили новые преступные эпизоды в которых участвовали украинские националисты.

«Во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России выявлены новые лица, причастные к жестоким расстрелам в Мариуполе мирных жителей, среди которых были женщины и дети. Это военнослужащий в/ч А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин Василенко, командир разведроты 36 бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчиненный - Артем Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела», - назвали новые имена военных преступников в СК России.

В следствии также сообщили, что при участии потерпевшего проведены следственные действия с военнослужащим 36 бригады Дмитрием Евганом по делу о жестоком обращении со сложившим оружие солдатом армии ДНР. Несмотря на многочисленные травмы, военнослужащий остался жив и его показания в совокупности с другими доказательствами позволяют изобличить фигуранта в совершенном преступлении. По данному эпизоду ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на окончание расследования.

В судебные органы направлено дело по обвинению в жестоком обращении с гражданским населением военнослужащего 23 отдельного мотопехотного батальона Василия Шитри, который также участвовал в расстреле мирных жителей. Кроме того, на данный момент следственные действия завершены по 17 уголовным делам в отношении украинских военных и националистов. Находятся на завершающем этапе расследования еще пять уголовных дел в отношении пяти командиров.

«В целях оперативного выполнения задач по оценке ущерба сформированы и приступили к осмотрам объектов 30 мобильных групп, в состав которых вошли следователи, криминалисты Криминалистического центра СК России и эксперты Судебно-экспертного центра Следственного комитета. Создана интерактивная карта города Мариуполя, которая позволит структурировать и ускорить процесс оценки», - отметили по итогам совещания в СК России.

Следователи применяют всю необходимую современную криминалистическую технику.

Всего на сегодняшний день возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел в отношении украинских националистов. Количество потерпевших непрерывно растет: на текущий период признано таковыми и допрошено более 75 тысяч человек, среди которых порядка 13 тысяч несовершеннолетних.

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, врид заместителя Председателя СК России – руководителя Главного военного следственного управления Константин Евгеньевич Корпусов, и.о. руководителя Главного управления криминалистики СК России Анатолий Иванович Сазонов, заместитель директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета Михаил Анатольевич Игнашкин, руководство, следователи и криминалисты подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 9 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Разорвать его хотелось!»: ополченец встретил украинского солдата, который его убивал в плену

Это не сюжет для кино о ситуации в Донбассе — это реальная судьба человека, чудом выжившего после девяти ударов штык-ножом и нашедшего своего мучителя (подробности)

Минобороны: в Сумах готовится чудовищная провокация с применением опасных химических веществ

Военнослужащие ВСУ и боевики подразделений территориальной обороны получили костюмы химической защиты (подробности)