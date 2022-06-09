Муж покончил с собой, а она отдалась шаману: потомственный колдун приворожил норвежскую принцессу

Норвежская принцесса Марта-Луиза объявила о своей помолвке с шаманом в шестом поколении Дуреком Вереттой. Пара начала встречаться еще в 2019 году. Фото: ТАСС

ИЗБРАННИК ДУРЕК

Норвежская принцесса Марта-Луиза объявила о своей помолвке с шаманом в шестом поколении Дуреком Вереттой. Пара начала встречаться еще в 2019 году.

«Дурек верит, что в прошлой жизни он был королем, и они с принцессой Мартой встречались в прошлых жизнях и были мужем и женой много раз», - ссылаясь на откровения знакомых пары, писал британский Daily Mail.

Их история любви омрачилась трагедией: в тот день, когда возлюбленные вышли впервые в свет, стало известно о самоубийстве бывшего мужа принцессы, писателя Ари Бена, с которым они были в браке 14 лет и воспитали троих дочерей. Пережить депрессию после смерти супруга Марте Луизе помогал шаман Дурек.

В тот день, когда возлюбленные вышли впервые в свет, стало известно о самоубийстве бывшего мужа принцессы, писателя Ари Бена, с которым они были в браке 14 лет и воспитали троих дочерей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Влюбленные прекрасно дополняют друг друга, пишут западные таблоиды. Уже несколько лет они вместе ездят по миру с лекциями и семинарами по саморазвитию и достижению внутренней гармонии. Марта Луиза - дипломированный физиотерапевт. Кроме того, она как-то призналась, что слышит голоса ангелов и общается с животными. Однако норвежскому обществу не понравилось не странности Марты, а название ее курсов - «Шаман и принцесса». Марту Луизу упрекнули в коммерческом использовании ее титула, после чего она пообещала указывать только свое имя. Кстати, шаману Дуреку ни титул принца, ни титул короля в будущем не грозят: норвежское законодательство не дает такого права супругам венценосных особ.

Король Харальд V женился на продавщице Соне, которая стала обожаемой всеми норвежцами королевой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАБЫТЬ ПРОШЛОЕ

В королевской семьи Норвегии мезальянс - это норма. Видимо, поэтому принцессе Марте Луизе никто не перечил, когда она привела во дворец сначала писателя, а теперь и шамана. Эту славную традицию положил ее отец, король Харальд V, когда женился на продавщице Соне, которая стала обожаемой всеми норвежцами королевой. По стопам отца пошел и наследный принц Хокон. Его избранницей стала официантка Метте-Марит, с которой кронпринц познакомился на рок-фестивале. И все бы ничего, но женщина к тому моменту была матерью-одиночной и растила сына, рожденного вне брака от осужденного наркодиллера. Но такое темное прошлое нисколько не смутило Хокона, хотя родители все-таки предприняли попытку отговорить сына от такого брака.

По стопам отца пошел и наследный принц Хокон. Его избранницей стала официантка Метте-Марит, с которой кронпринц познакомился на рок-фестивале. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хокон не только принял и воспитал сына любимой супруги Мариуса, но и стал дважды отцом: у пары родились наследница престола принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус.

ИНТЕРВЬЮ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Свадьба будущего наследника всполошила всю Испанию. Вместо того чтобы изучать всех свободных принцесс Европы, кронпринц Филипп влюбился в обычную тележурналистку Летицию Ортис. Они познакомились в октябре 2002 года на ужине, организованном известным испанским журналистом для своих коллег и кронпринца. Следующая их встреча состоялась через месяц, когда Летиция брала интервью у принца после крушения нефтяного танкера у берегов Галисии. Чувства между ними вспыхнули мгновенно, но для приличия журналистка три раза подряд отказывала Филиппу в свидании.

Свадьба будущего наследника всполошила всю Испанию. Вместо того чтобы изучать всех свободных принцесс Европы, кронпринц Филипп влюбился в обычную тележурналистку Летицию Ортис. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Целый год они тщательно скрывали от репортеров свой роман. Ничто не смущало Фелипе в избраннице - ни отсутствие аристократического происхождения, ни брак за спиной. Когда кронпринц осознал, что Летиция - это женщина всей его жизни, он сообщил о своем выборе родителям. Король Хуан Карлос был обескуражен, но сын был настроен решительно: либо свадьба, либо отречение от престола. Венчание состоялась меньше, чем через год после знакомства.

Сейчас король Филипп VI и королева Летиция - любимцы всей Испании и воплощение семейной идиллии.

Принцесса Мако, племянница правящего императора Нарухито, в прошлом году она вышла замуж за простого юриста Комуро Кея. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ ПАРА ЯПОНИИ

Японский императорский дом, который насчитывает более 2,5 тысячи лет, повидал не один мезальянс. В Японии в правящей фамилии к неравным бракам относятся предосудительно и разрешают их редко и то в основном только мужчинам. Например, бывшая императрица Митико хоть была и не голубых кровей, но являлась дочерью крупнейшего производителя муки в стране.

А вот принцесса Мако, племянница правящего императора Нарухито, в прошлом году она вышла замуж за простого юриста Комуро Кея. С будущим мужем Мако познакомилась во время учебы в университете в Лондоне в 2013-м. Они быстро стали самой популярной парой в Японии. Их роман сопровождали скандалы. Но чтобы навсегда обезопасить свою личную жизнь, принцесса Мако объявила, что покидает Императорский дом и переезжает с мужем в США. Также она отказалась от выплаты в размере 153 млн йен (около 100 млн руб.), которая полагается ей перед свадьбой как принцессе.

В 2002 году судьба свела Викторию с тренером по фитнесу Даниэлем, который очаровал принцессу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ШВЕДСКАЯ СЕМЬЯ

Шведская королевская семья все столетие удивляет поданных мезальянсами. Кронпринцесса Виктория популярностью у противоположного пола никогда не пользовалась, да к тому же в школьные годы подвергалась насмешкам со стороны сверстников за то, что страдала дислексией. Неспособность читать и писать передалась ей по наследству, но с возрастом прошла.

В 2002 году судьба свела Викторию с тренером по фитнесу Даниэлем, который очаровал принцессу. Правда, королевская семья была не в восторге от такого выбора. Но, в конце концов, король Карл XVI Густав согласился на мезальянс.

Во время поездки в США в Мадлен влюбился американский бизнесмен Кристофер Пол О’Нил, поспешивший сделать принцессе предложение руки и сердца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Младшая дочь Карла XVI Густава Мадлен, зная, что ей шведская корона не светит, жила всегда на полную катушку. Безудержные вечеринки изредка перемежала благотворительными вечерами. Во время поездки в США в Мадлен влюбился американский бизнесмен Кристофер Пол О’Нил, поспешивший сделать принцессе предложение руки и сердца. Первые годы брака сопровождалась скандалами и шумихой в прессе, но теперь пара ведет идеальную жизнь, воспитывая троих детей.