Radio Monte Carlo Golf Cup - турнир по гольфу и деловая программа накануне ПМЭФ

Фото: Оксана Зуйко

Radio Monte Carlo Golf Cup – событие, предваряющее юбилейный XXV Петербургский Международный экономический форум. Площадка турнира по гольфу стала местом встречи ведущих экспертов в сфере финансов, недвижимости, туризма и индустрии впечатлений, а также звёзд российской эстрады, заинтересованных в развитии музыкальной отрасли в России. Мероприятие прошло при поддержке Фонда «Росконгресс» и клуба RRCC.

Фото: Оксана Зуйко

Фото: Оксана Зуйко

- Хочется отдельно поблагодарить всех участников мастер-класса мини-турнира по гольфу. Удивительно было даже смотреть и поверить, что многие люди брали клюшку впервые. Потому что очень здорово получалось: красивые и правильные удары, точные, далекие. И замечательное было настроение, очень дружная, приятная атмосфера. Я надеюсь, что всем понравилось. И многие люди открыли для себя гольф и, может быть, продолжат занятия. В рамках сегодняшней теплой встречи был проведен турнир по мини-гольфу, - делится впечатлениями главный тренер по гольфу Agalarov Golf&Country Club Елена Дмитриенкова. - На самом деле очень сложно было даже определить победителей. Потому что многие участники показали классные, практически профессиональные результаты.

Фото: Оксана Зуйко

По словам Елены Дмитриенковой, основной турнир Radio Monte Carlo Golf Cup-2022 в этом году оказался рекордным сразу по нескольким показателям.

- Первый рекорд у нас по количеству участников. Одновременно на гольф-поле сыграли в турнире 126 гольфистов. Такого раньше в клубе никогда не было. Практически все игроки завершили игру, сдали счетные карточки. И мы были очень удивлены результатом. Потому что, несмотря на то, что поле было сильно загружено, это не всегда просто для игроков, многие игроки показали результат лучше своего гандикапа. (Гандикап – это уровень игры гольфиста - прим. автора), - рассказывает Елена Дмитриенкова. - Очень много гольфистов показали результат выше этого уровня, что всегда радует. Это настоящие победители этого турнира и победители в игре. И также, несмотря на то, что поле было загружено, рекордное количество участников одновременно принимали участие в турнире, очень хороший был темп игры. Поэтому такой у нас в этом году рекордный, с приятными результатами, с великолепными гольфистами прошел турнир.

Фото: Оксана Зуйко

Фото: Оксана Зуйко

Спортивная программа турнира была рассчитана на профессионалов и любителей и проходила на 18-луночном гольф-поле. Формат: индивидуальный Stableford, Gross и Net категории, мужской и женский зачёты, а также специальные номинации. Среди медийных личностей, которые играли в мини-турнир была и известная телеведущая, глава собственного благотворительного фонда, «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова, а также гостями турнира стали олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, актер Станислав Ярушин, блогер и общественный деятель Мария Погребняк.

- Впервые я попробовала сыграть в гольф как раз в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club 8 лет назад. Мне очень понравилось, хотя, оказалось, что попасть по мячу не так-то и легко, - призналась «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. - С тех пор меня не покидала идея освоить этот вид спорта, но не было времени. Очень рада, что в этом году меня пригласили принять участие в мини-турнире на Radio Monte Carlo Golf Cup в загородном клубе. Было очень интересно!

В рамках дневной бизнес-сессии «Гольф, парусный и музыкальный туризм как драйверы развития территорий» спикеры обсудили, какие возможности современная экономическая ситуация открывает для внутреннего и въездного туризма, а также как на его развитие может повлиять проведение в регионах масштабных мероприятий, спортивных и музыкальных.

Участники дискуссии рассказали о преимуществах и туристической привлекательности своих регионов.

«Московская область обладает огромным рекреационным потенциалом, который постоянно расширяется, – подчеркнул Министр Правительства Московской области по туризму Алексей Шимко. – В регион приезжают сотни тысяч туристов. В Московской области 923 отеля, 189 мест для отдыха у воды. Регулярно проходятся крупнейшие фестивали, например, «Лето. Музыка. Музей», «Сыр. Пир. Мир» и другие. В настоящее время на территории области строятся два гостиничных комплекса при действующих гольф-полях. И мы всегда рады видеть гостей со всей страны».

Фото предоставлено РМГ групп

«Байкал – это визитная карточка Республики Бурятия, – рассказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. – Мы активно развиваем зимний туризм на Байкале, в том числе и идею гольф-туров на Байкал. В январе мы провели первый турнир по айс-гольфу среди туроператоров. А в феврале 2023 года, к 100-летию Бурятии, планируем провести на льду озера международный турнир по гольфу. Помимо Байкала у нас есть и другие направления. Ежегодно с 2009 года проводится Международный фестиваль «Голос кочевников», который собирает коллективы из зарубежья и других регионов России. А посещают его каждый раз более 10 тысяч зрителей. Помимо этого, в республике проводится большое количество масштабных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Все они являются драйверами развития туризма в регионе».

В обсуждении также приняли участие: яхтсмен, создатель Российских бизнес-регат, президент «Делового яхт-клуба» и основатель Чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту Борис Болтянский, Исполнительный директор Национальной парусной Лиги Татьяна Моисеева, Эксперт в спортивном премиальном туризме Анна Овчинникова, Генеральный директор центра туризма Абрау-Дюрсо Денис Заболотний.

В рамках вечерней бизнес-сессии «Русская Медиагруппа: Creative & Business». Экономика впечатлений: финансы, недвижимость и здоровый образ жизни» спикеры также обсудили, как текущая экономическая ситуация влияет на развитие бизнеса в России. В первую очередь, акцент был сделан на финансовом секторе и недвижимости.

Особое внимание эксперты уделили экономике впечатлений и тому, насколько эмоции, индустрия развлечений помогают в продвижении продуктов и сервисов, как влияют на формирование брендов и коммуникацию с аудиторией.

«Российский рекламный рынок будет восстанавливаться к концу 2022 года благодаря запуску новых продуктов и брендов, приходящих на рынок на место ушедших», – отметил Президент компании Media Instinct Group Алексей Бахтеров.

«Создавая компанию, мы понимаем, что во главе неё лежат ценности. И наша задача продвигать их, создавая востребованный продукт, – говорит коммерческий директор Группы Компаний «Пионер» Диана Нилиповская. – Создание атмосферы вокруг продукта позволяет жить и развиваться. Продажи ради продаж уже невозможны. Мы должны продемонстрировать, что думаем о людях, предвосхищаем их ожидания».

В вечерней сессии также приняли участие: Член исполкома ассоциации гольфа РФ, президент Федерации гольфа Красноярского края, владелец первого гольф-клуба в Красноярске «Орлиные холмы» Валерий Чебин, Директор по росту Tinkoff Private Дилшод Ибрагимов, Советник президента МТС по культурным и социальным вопросам, учредитель Национальной Ассоциации культуры, спорта и красоты, лидер проекта «УспешнаЯ Женщина» Надежда Лысенко, Генеральный директор фитнес - сетей Word Class и UFC Gym Russia Николай Прянишников.

Модератором обеих дискуссий выступил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

«Мы благодарим всех участников Radio Monte Carlo Golf Cup, – отметил Дмитрий Медников. – Сегодня «Русская Медиагруппа» уделяет особое внимание межиндустриальному взаимодействию. Мы создали платформу для коммуникации представителей разных сфер бизнеса, которая позволяет в дружественной обстановке обсуждать любые, даже самые спорные темы, и надеемся, она станет драйвером для развития многих бизнес-процессов в России».

После торжественной церемонии награждения участников ждал концерт. Перед гостями Radio Monte Carlo Golf Cup выступили: Эмин, группа «Банд’Эрос», Bahn Tee & Turken, Стас Ярушин, Artik & Asti, DJ Катя Гусева.

Фото предоставлено РМГ групп