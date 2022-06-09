Доллары и евро начали утекать со счетов россиян: как не платить комиссию и спасти свои деньги

В одном из банков непопулярное решение объяснили «сложившейся геополитической ситуацией». Фото: Shutterstock

Пришел процент, откуда не ждали. «Тинькофф» утром в четверг неприятно удивил миллионы своих клиентов. В банке объявили, что вводят комиссии за хранение валюты на счетах.

«Это коснется владельцев счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно», - говорится в официальном сообщении в телеграм-канале банка.

Такое решение в «Тинькофф» объяснили «сложившейся геополитической ситуацией» и возможными блокировками со стороны западных контрагентов. Мол, акции уже замораживают – вдруг то же самое случится и с валютными накоплениями.

«Это вынужденная мера, она обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», - объяснили в банке.

Случай беспрецедентный. Комиссии беспощадные – 12% годовых. Недавно о подобной мере заявил «Райффайзенбанк». Но там на порядок менее жесткие условия. И необлагаемая сумма выше (10 тысяч долларов), и комиссия в разы меньше (2,4% в год).

Банк «Тинькофф» утром в четверг неприятно удивил миллионы своих клиентов. Фото: Shutterstock

Главный вопрос – что делать? В обычных условиях клиенты могли бы снять все деньги в наличном виде. Но сейчас есть куча валютных ограничений, которые не позволяют это сделать. Есть несколько способов, как избежать лишних потерь.

1. Распределить между родственниками

Комиссия берется с каждого конкретного клиента. Например, если есть 2000 долларов, и все они лежат на валютном счете мужа, то можно половину суммы перебросить на валютный счет жены в том же банке. Это быстро и бесплатно. Тогда у каждого супруга будет по 1000 долларов, и комиссию платить не придется.

2. Отправить в другой российский банк

Это можно сделать внутри страны. Например, перебросить деньги из «Тинькофф» в другой российский банк, где у вас или у ваших родственников есть валютный счет. Главное – чтобы этот банк не был отключен от системы SWIFT. В «Тинькофф» до 30 июня отменили комиссию за переводы. Правда, эксперты считают, что подобные меры вскоре могут принять и другие российские банки. Поэтому есть ли смысл в такой операции, решать вам.

3. Переслать за границу

На днях в Центробанке в очередной раз расширили лимит на отправку средств за рубеж. Теперь можно переправить по системе SWIFT до 150 тысяч долларов в месяц. Хоть родственникам, хоть кому угодно. Правда, есть ограничения. Во-первых, в том же «Тинькофф» нельзя отправить за рубеж евро (доллары можно). Во-вторых, некоторые страны (например, Швеция) закрыли такую возможность со своей стороны. То есть, не принимают переводы из России даже от близких родственников.

4. Перекинуть на брокерский счет

Комиссию вводят только для банковских счетов в иностранной валюте. Брокерских ограничение пока не касается. Поэтому можно без комиссии перебросить доллары, евро или другую валюту с банковского счета на брокерский. Это бесплатно и можно сделать в мобильном приложении. Правда, эта лазейка тоже временная. В банке уже анонсировали, что «в ближайшее время аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах». Когда именно это произойдет, не пояснили.

«Тинькофф» утром в четверг неприятно удивил миллионы своих клиентов. В банке объявили, что вводят комиссии за хранение валюты на счетах. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

5. Перевести в иную валюту

Комиссию будут брать только с валют недружественных стран Запада. В стоп-списке всего четыре валюты. И если хочется оставить деньги в иностранных денежных знаках, можно перевести доллары, евро, фунты стерлингов или швейцарские франки в китайские юани, гонконгские доллары, японские иены или даже казахские тенге. В банке пообещали вскоре расширить выбор валют.

6. Купить золото

Для этого тоже потребуется брокерский счет. Золото – возможная альтернатива валюте. Во-первых, потому что в кризис оно пользуется таким же спросом на мировом рынке, как и доллар. Во-вторых, потому что цена на золото определяется в долларах.

- В этом случае получается защита и от инфляции, и от снижения курса рубля, - говорит Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

Правда, тут тоже есть риски. Главный из них – рыночный. Золото хоть и стабильный финансовый инструмент, но оно тоже не защищено от падений.

7. Поменять на рубли

Этот шаг потому и последний, потому что от безысходности. Если других вариантов нет или они для вас неприемлемы, придется либо держать деньги на счете и ждать, когда Центробанк отменит валютные ограничения. Тогда доллары и евро можно будет снять в наличном виде (хотя в «Тинькофф», у которого нет физических отделений, в марте с этим были проблемы). Либо конвертировать доллары в рубли и положить их на вклад под 10% годовых. Это всяко лучше, чем «минус 12% годовых». Тем более, если все банки введут комиссии за хранение валюты, спрос на доллары и евро упадет еще сильнее. Значит, курс рубля либо вырастет, либо останется на прежних позициях. Лайфхак – менять валюту на рубли лучше на брокерском счете. Там комиссии в разы меньше.