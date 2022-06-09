Башкирия и город Красный Луч в ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Башкортостана

8 июня в городе Луганске премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров и Глава Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики Сергей Рыбальченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение затрагивает широкий спектр вопросов для взаимодействия и направлено на всестороннюю поддержку братского народа гуманитарной, финансовой и материальной помощью.

– Основные направления работы – развитие торгово-экономических связей, выстраивание сотрудничества в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, здравоохранения и социальной защиты и спорта. В планах создание совместных инвестиционных и инновационных проектов, туристических программ, а также в области образования, науки и культуры, поддержки искусства, сохранения историко-культурного наследия и проведение конгрессных мероприятий, - сказал Андрей Назаров.

Республика Башкортостан налаживает взаимодействие с ЛНР в части организации взаимных поставок продовольственных товаров, продукции строительного назначения и сельскохозяйственной продукции.

Предприятия химической, машиностроительной и металлургической отраслей регионов имеют взаимный интерес к налаживанию кооперационных связей.

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова во второй половине 2022 года Башкирия планирует направить в Луганскую Народную Республику бизнес-миссию для формирования пула совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Кроме того, в гуманитарной сфере наметились договоренности по запуску совместных проектов по содействию обучения региона граждан, вынужденно покинувших территорию ЛНР и ДНР в вузах и ссузах республики. Рассматриваются возможности по организации гастролей и концертов профессиональных и самодеятельных коллективов.

Радий Хабиров отметил, что Башкортостан также готов принять луганских детей для отдыха в оздоровительных лагерях, а военнослужащих – для реабилитации в санаториях.

Башкортостан – один из первых субъектов Российской Федерации, который откликнулся на просьбу о помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова первый гуманитарный конвой был направлен 4 марта 2022 года. На сегодняшний день доставлено более 1000 тонн гуманитарной помощи жителям братских республик на сумму более 120 млн рублей.

Также в г. Красный Ключ дополнительно направлены медицинские работники, работники коммунальной и дорожной служб. В их распоряжении необходимая техника, оборудование и материалы: медицинские модули, дорожная техника, детские площадки, холодный асфальт для ремонта дорог.

Для оперативного взаимодействия республики с администрацией г. Красный Луч, в этот город направлены представители Правительства Республики Башкортостан. Они координируют все работы по оказанию необходимой помощи.