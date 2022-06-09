У «Комсомолки» появился стикерпак, посвященный Дню России

Мы запустили праздничный стикерпак KP.RU,посвященный Дню России, в мессенджере Viber. Набор состоит из 14 стикеров, которые отражают самобытность регионов нашей родины — с юмором.

Россия — страна многонациональная, с множеством традиций и уникальных мест. Нас окружают чудесная и величественная природа, которой восхищались многие поэты и писатели, и знаковые места — достопримечательности. Все это мы отразили в наших стикерах: начиная с разводных мостов Санкт-Петербурга, заканчивая сильным и храбрым амурским тигром. Мы уверены, что в нашем стикерпаке вы найдете знакомые и любимые каждому жителю России символы, которыми захотите поделиться с друзьями.

Мы любим Россию и делимся этой любовью с вами!

СПРАВКА КП

«Комсомольская правда» — крупнейший российский медиахолдинг. В этом году бренд отметил 97 лет. Мы ценим традиции, но при этом следуем главным трендам. «Комсомолка» всегда была вместе с читателями. Наши корреспонденты работают по всей стране. Следим за работой первых лиц государства, ездим в горячие точки и на равных общаемся с читателями, помогая решать насущные проблемы.

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