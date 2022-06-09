«Совкомбанк» увеличил объемы выдачи ипотеки и автокредитов

Фото: «Совкомбанк»

«Совкомбанк» по итогам мая существенно увеличил выдачу кредитов по всем направлениям розничного кредитования. Динамика выросла как по объемам, так и по количеству предоставленных кредитов.

По данным аналитического агентства «Автостат», в мае «Совкомбанк» стал лидером по числу и объему выданных автокредитов. Общая сумма средств, предоставленных за минувший месяц желающим приобрести машину, почти на 59% превысила апрельские показатели. Всего в мае будущим автовладельцам было выдано более 5400 автокредитов. Кроме того, увеличился «средний чек» на покупку авто: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на 26%.

Значительный прирост «Совкомбанк» показал и по ипотечным кредитам. Как сообщили представители банка, в мае классических ипотечных кредитов было выдано на 68% больше, чем в апреле. Общий объем выдачи вырос более чем в два раза и превысил 944 миллиона рублей. Увеличились и суммы, которые заемщики получают на покупку жилья: по сравнению с апрелем они подросли на 25%.

Клиенты банка в мае более активно пользовались возможностью взять ипотеку с господдежкой. Объем льготных кредитов в мае вырос на 79 миллионов рублей (это на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года). Средняя сумма кредита также подросла на 65%, а средний срок увеличился на 10%.

Число выданных банком потребительских кредитов в мае превысило апрельские показатели на 5%. Объем предоставленных заемщикам средств при этом увеличился на 13%.

Ранее «Совкомбанк» сообщил о росте объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Сумма кредитов с господдержкой, выданных банком в апреле-мае 2022 года предприятиям МСП по четырем наиболее востребованным программам, превысила 31,6 миллиарда рублей. Самыми популярными среди предпринимателей стали программы поддержки Банка России и Правительства Москвы, а также реализуемая Министерством экономического развития РФ «Программа 1764».

Напомним, «Совкомбанк» входит в десятку крупнейших банков России. Его офисы расположены в 1050 населенных пунктах в 78 регионах страны. Клиентами банка являются более 12 миллионов человек и около 200 тысяч юридических лиц.