Анна Ковальчук стала неузнаваема

Актриса Анна Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Ковальчук за годы карьеры стала одной из самых узнаваемых современных российских актрис. Она не только успевает сниматься в кино, но и много времени отдает театру, каждый раз демонстрируя умение вживаться в самые разные образы. Так произошло и на этот раз.

Анна Ковальчук по праву считается одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. На днях она поразила поклонников новым фото. В кадре звезду невозможно узнать.

Артистка кардинально изменилась ради роли в спектакле "Вишневый сад". Интересно, что вся постановка выполнена в японском стиле. Чтобы максимально точно передать образ, Анна даже сменила внешность: облачилась в черный парик, лицо выбелила.

Звезда сериала "Тайны следствия" сама на себя непохожа. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники при виде красавицы ахнули. Подписчики оставляют комментарии в блоге кумира, восхищаясь ее внезапным преображением.

Напомним, широкая известность пришла к Ковальчук благодаря ее роли в сериале "Тайны следствия". Большая часть творческой биографии Анны посвящена именно этому проекту-долгожителю. Героиня актрисы Мария Швецова давно стала чуть ли не самой главной ролью в ее фильмографии. Сериал выходил на экраны целых 20 лет.

За это время актриса сумела выносить и родить двоих детей: дочь Злату и сына Добрыню. Она также сыграла главную женскую роль в фильме "Мастер и Маргарита". В кадре ей пришлось раздеваться. Обнаженная Ковальчук произвела фурор среди общественности. "Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту", - делился режиссер Владимир Бортко.