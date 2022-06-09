Цискаридзе рассказал о неожиданной реакции Галкина после «захвата» его передачи

Николай Цискаридзе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вагановскому училищу (так раньше называлась Академия) будет 290 лет. Это старейшая балетная школа России, одна из лучших в мире. Как сказал её ректор народный артист Николай Цискаридзе: в России вначале создали государственную танцевальную школу и только потом – общеобразовательную.

Среди выпускников Вагановки - Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Фея Балабина, Наталия Дудинская, Владимир Пономарев, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталия Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина. Юрий Григорович, кстати, тоже выпускник Академии.

Её ректор Николай Цискаридзе рассказал о программе предстоящего концерта, посвященного 95-летию Юрия Григоровича.

В первом отделении - танцы из оперы «Джоконда» (в хореография Петипа, в редакции Цискаридзе), «Классическая симфония» на музыку Прокофьева (хореография Л. Лавровского). Во втором – 3-й акт балета «Раймонда» в хореографии Юрия Григоровича.

- Преемственность поколений - важная составляющая воспитания. Мы должны ценить людей, которые были до нас, - подытожил Цискаридзе.

На пресс-конференции он говорил на разные темы. Например, о традиции новогодних «Щелкунчиков». И в Мариинском театре в Питере, и в Большом в Москве этот балет показывают в течение новогодних праздников, начиная с 1934-го года.

- Самые дорогие билеты в Большой театр были на «Щелкунчика» с участием Цискаридзе, - скромно напомнил о себе Николай Максимович. - Никто этот рекорд до сих пор не побил. Но я застал еще то время, когда билеты в Большой были доступны. Обычные люди могли себе позволить купить билет на спектакль. Когда я учился в Московском хореографическом училище, я покупал билет на оперу, где пела Тамара Андреевна Милашкина, всего за 40 копеек. Цена несоизмеримая масштабу ее таланта.

Цискаридзе посетовал, что многие его ученики бросили сцену по разным причинам: кто из-за травмы, кто «из-за харассмента или унижения»…

- Самый болезненный момент был, когда мои иностранные студенты должны были покинуть нашу страну, - признался Цискаридзе. - Первую неделю мне было очень больно, но потом я понял: птенцы вылетели из гнезда.

Цискаридзе рассказал, с каким наслаждением он ушел из балета на пенсию:

- Когда захожу в музей, первым делом ищу глазами кресло, чтобы сидя смотреть картины. Потому что всю жизнь берегу ноги, - признался народный артист. - Я ушел из балета, потому что закончились силы. В середине моей карьеры у меня произошла серьезная травма ноги. Я был сам виноват, не послушался педагогов. Потом пришлось долго лечиться. Я хотел выйти на пенсию, считал дни, когда завершу карьеру танцовщика, хотя многие думали, что я буду танцевать до 76 лет. С моей же точки зрения, нет ничего страшнее старого принца на сцене.

Вполне допускаю, что и ректором скоро перестану быть. Мой сменщик в Академии балета получит после меня фантастическую базу.

Я не люблю неаккуратность, не люблю несобранность. Поэтому у нас в Академии всегда порядок, чисто и сделан ремонт.

Не смог обойти больную тему:

- В Большом театре до сих пор ничего не исправлено (после ремонта), нет нормальных репетиционных залов, которые нужны для балета...

Журналисты спросили Цискаридзе, как он себя чувствует в новом амплуа ведущего программы «Сегодня вечером» на 1-м канале.

- Эту программу много лет вели замечательные Юля Меньшова, Андрей Малахов, Максим Галкин. У каждого из них я был гостем и не по одному разу, - говорит Цискаридзе. - Помню, первый эфир с моим участием был посвящен Дню Победы. В моей семье 9 мая - непререкаемый праздник. Мама и моя няня его отмечали всегда наравне с Рождеством. Их эмоциональная память сохранила, как это было 9 мая 1945-го года. Поэтому я очень волновался, когда меня пригласили на программу к 9 мая, боялся скатиться в ложный пафос. Потом уже было нестрашно.

Когда мне предложили стать ведущим "Сегодня вечером", мне позвонила руководитель проекта Наталья Никонова и сказала: Николай, не хотите придерживаться сценария, не надо, говорите от себя. Она по-доброму поговорила со мной. Как я отнесусь к тому, что у программы появится еще один ведущий?.. Я артист балета, мы привыкли, что у каждого спектакля несколько составов. Если ты можешь быть лучшим, если ты достоин – выходи. Не надо стесняться, завидовать. Я дружу с Максимом Галкиным, после того, как провел первый эфир, я ему написал. Он шуточно ответил. Конечно, вести программу, как это делает Максим или Андрей Малахов, я не смогу. Я могу её вести только как Цискаридзе.