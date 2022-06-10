Как компаниям научиться работать эффективнее?

Кирилл Пуртов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города (справа), и Павел Моряков, генеральный директор ООО «Завод Москабель» (слева). Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития г. Москвы

В Москве в 2022 году стартовал национальный проект «Производительность труда», цель которого - помочь его участникам - крупным и средним компаниям из базовых несырьевых отраслей экономики — добиться роста производительности на 5% ежегодно. Как нацпроект развивается в Москве и чем он может помочь столичным компаниям, рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА «ИНТУИТИВНОГО РАЗВИТИЯ»

- Кирилл Сергеевич, в Москве стартовал нацпроект «Производительность труда». Расскажите, что уже сделано и как город будет работать с предприятиями?

- С этого года в Москве запущен национальный проект «Производительность труда». Наша цель - вовлечь в него к 2024 году 561 предприятие столицы, это немало даже для нашего большого города.

Проект развивается в двух направлениях. Первое - «Адресные меры поддержки». Эксперты сначала собирают всю информацию о текущем состоянии процессов на предприятии, выявляют проблемы, анализируют их причины и предлагают решения для их устранения или минимизации. Это различные мероприятия, направленные на повышение эффективности производственных процессов и методики «бережливого производства», которым обучают персонал. Вся работа длится около шести месяцев. Внедрение таких подходов позволяет организации естественным образом выйти из режима «интуитивного развития», которое, к сожалению, достаточно распространено во многих российских компаниях.

Второе направление - «Системные меры поддержки», среди которых - обучение сотрудников компании по программе WorldSkills или «Лидеры производительности» для повышения квалификации. Компании могут также получить льготные кредиты до 300 млн рублей от Фонда развития промышленности под 1% сроком на 5 лет на закупку оборудования, разработку новых технологий и так далее. Есть программы для предприятий, которые стремятся выйти на зарубежные рынки.

- Сейчас бизнес адаптируется к новым условиям работы. Чем нацпроект может помочь в текущей ситуации предприятиям?

- Успешность бизнеса во многом зависит от того, насколько оперативно он реагирует на современные вызовы. Для того чтобы быстро адаптироваться к новым экономическим условиям и сохранить конкурентоспособность, руководство должно сосредоточиться на фундаментальных изменениях и максимально использовать те возможности, которые уже есть. Национальный проект «Производительность труда» помогает компаниям находить антикризисные решения, оптимизировать производственные процессы и сохранять конкурентоспособность на рынке.

Сегодня наши предприятия в режиме реального времени переориентируются на импортозамещение, и нацпроект поможет сделать этот процесс безболезненным и быстрым. В частности, метод «быстрой переналадки» позволяет оперативно перенастроить потоковую линию с выпуска одного вида продукции на другой, более востребованный продукт. Участники проекта также могут создавать импортозамещающие цепочки. Например, Московский кабельный завод в ближайшее время начнет поставлять отечественный аналог сверхгибкого кабеля для зарядки электромобилей производителю отечественных электрозаправочных станций. Оба предприятия являются участниками нацпроекта.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

- Какие запросы поступают от предприятий? Каковы основные «болевые точки», связанные с производительностью труда?

- Не секрет, что многие компании отстраивают производственные процессы, скорее, на интуитивном уровне, и такие схемы далеко не всегда бывают успешными. Как результат - склады переполнены сырьем, а производство простаивает из-за неравномерно распределенной нагрузки. Или такой пример: в процессе создания одного готового изделия совершается более 10 лишних операций, никак не влияющих на добавленную стоимость и качество. В этих случаях основной запрос - оптимизация производственных процессов для равномерной загрузки оборудования и сотрудников, сокращение времени протекания процессов, оптимизация работы склада и логистики через внедрение системы адресного хранения.

- Какие основные задачи ставит перед собой национальный проект и в чем будут заключаться улучшения?

- Производительность труда предприятий растет при сокращении всех видов потерь. Детальная диагностика позволяет оптимизировать производственный поток и за счет этого сократить время выпуска изделия, уменьшить процент незавершенного производства, повысить эффективность каждого участника процесса. Основная задача в рамках нацпроекта - повышение эффективности работы оборудования и сотрудников, что позволит предприятиям производить больший объем продукции при той же численности персонала.

РОСТ В ПОЛТОРА РАЗА

- Каковы первые результаты работы проекта в Москве?

- Сегодня в национальном проекте участвуют более 20 московских компаний, 8 из них уже приступили к практической работе. Мы ожидаем, что по итогам этого года в проект вступит 109 предприятий, а всего за три года поддержка будет оказана 561 компании. Есть уже и первые достижения. Благодаря внедренным инструментам бережливого производства московский производитель пластиковых окон смог в 1,5 раза сократить время сборки одного изделия, снизить на 10% количество брака, в итоге объем его производства вырос на 30%. Производитель бесконтактных санитайзеров увеличил объем выпуска продукции в 1,5 раза за счет сокращения времени на выпуск одного аппарата.

- Какую пользу нацпроект принесет жителям города?

- Известно, что чем сильнее экономика, тем выше качество жизни людей. Повышая производительность труда и наращивая объем выпускаемой продукции, компании увеличивают отчисления в бюджет, а город получает больше денег на городские программы, в том числе и социальные. Кроме того, благодаря развитию импортозамещения, покупателям становятся доступны качественные отечественные товары.

- Как предприятию присоединиться к нацпроекту?

- Участниками нацпроекта могут стать московские компании с выручкой не менее 400 млн рублей за предыдущий год из обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, транспорта, строительства или торговли. Доля иностранного участия в капитале предприятия не должна превышать 50%. Заявки на участие в проекте принимаются на сайте «производительность.рф», компаниям нужно будет указать регион «город Москва». Участие в проекте для московских компаний бесплатное.

В завершение отмечу, что участие города в нацпроекте станет хорошим стимулом для дальнейшего развития как наших предприятий, так и экономики Москвы в целом, что особенно важно в сегодняшних непростых условиях.