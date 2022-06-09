Половина россиян опасаются, что выпуск авто без подушек безопасности приведет к росту травматизма на дорогах

В России начали выпускать «упрощенные» автомобили без подушек безопасности. Фото: Shutterstock

В России начали выпускать «упрощенные» автомобили без подушек безопасности. Новые машины будут продаваться по более выгодным ценам. Первые такие авто уже сошли накануне с конвейеров, однако как оказалось, такая новинка обрадовала далеко не всех.

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что половина россиян негативно относятся к выпуску авто, не оснащенных надежной системой безопасности. 51% респондентов выразили опасение, что использование таких машин может привести к росту травм и даже смертей на дорогах. В связи с этим 4% опрошенных предположили, что такие машины должно быть разрешено покупать только опытным водителям, которые уже уверенно чувствуют себя за рулем и могут контролировать ситуацию на дороге.

«Очень плохо, что новые машины без подушек, но главное, чтобы ремни безопасности, не убрали», - вздыхает участник опроса.

А вот остальные респонденты с этой точкой зрения не согласны. Многие вспомнили, что до сих пор на дорогах можно увидеть старые авто, которые тоже выпускались без подушек безопасности. И водители ездят на таких машинах куда аккуратнее, чем на иномарках.

«Какая разница, у нас ведь до сих пор ездят старые машины без подушек безопасности. Кстати, аккуратнее ездят, чем современные иномарки», - говорит один из опрошенных.

«Раньше не было подушек, и нисколько смертность не была выше, наоборот, водители были ответственнее», - соглашается другой.

Другие респонденты ответили, что спокойно относятся к выпуску «упрощенных» машин, поскольку низкая цена сможет компенсировать отсутствие некоторых удобств или даже отдельных элементов системы безопасности. Такого мнения придерживаются 5% опрошенных. При этом некоторые предложили выпускать новые модели в разной комплектации, чтобы тот, кому подушки безопасности важны, могли доплатить за них и получить авто, которое их устроит.

«Надо выпускать два варианта: с подушкой для тех, кто считает это необходимой деталью машины и может оплатить, и без - для тех, кто не может оплатить и согласен на автомобиль без подушки», - говорит участница исследования.

А вот четверть опрошенных добавили, что подушки безопасности для них вообще не обязательный элемент, поэтому если такие машины будут значительно дешевле остальных, то их выпуск – это отличная новость!

9% опрошенных заявили, что они не автомобилисты, поэтому им все равно. Оставшиеся 7% сообщили, что затрудняются ответить.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 14,3 тысячи человек.

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