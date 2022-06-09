Казнь за военные преступления: иностранным наемникам Украины вынесен смертный приговор

Суд над британскими и марокканским наемниками в Донецке оказался весьма быстрым. Фото: Иван ЖИЛЯК

Суд над британскими и марокканским наемниками в Донецке оказался весьма быстрым. Всего несколько дней потребовалось Верховному суду ДНР, чтобы приговорить двух подданных британской короны - 48-летнего Шона Пиннера и 27-летнего Эйдена Эслина – и подданного Королевства Марокко к Высшей мере наказания – смертной казни. Напомним, она существует в ДНР (и в ЛНР) в военное время. По всей видимости, причина такой оперативности кроется в хорошей работе следствия на предварительном этапе. Тем более, что у следователей была очень богатая свидетельская база.

Все трое наемников сдались в плен в Мариуполе в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, выйдя из подвалов "Азовстали". А вместе с ними сдались и тысячи свидетелей их службы. Именно их показания позволили установить, что Шон Пиннер, который рассказывал о своей работе инструктором, числился в штатном расписании снайпером.

Никого не тронула и лирическая история Эйдена Эслина, который оказался на Украине после того, как влюбился в девушку из украинского Николаева и решил соединить с ней свою жизнь. Для чего не смог придумать ничего лучше, чем идти служить наемником и убивать соплеменников своей возлюбленной.

Марокканец Саадун Брагим, как рассказывал его папа, приехал учиться на космонавта, но, ввиду отсутствия на Украине как таковых и космонавта, и обучения этой профессии, пошел также в наемники. Не задалось у марокканца с космосом, зато, похоже, земля его позвала к себе. К слову, все они признали частично свою вину в совершении предъявленных им обвинений.

Согласно законодательству ДНР, все приговоренные должны быть расстреляны. При этом, понятно, что это произойдет не завтра и не послезавтра. У осужденных есть месяц на обжалование приговора, потом потребуется какое-то время на рассмотрение жалобы, затем им будет предоставлено право на подачу просьбы о помиловании. И лишь после того, как все эти процедуры будут пройдены, приговор приведут в исполнение.

Правительство Великобритании уже пообещало, что оно будет обжаловать приговор, но здесь большая проблема, в чей адрес оно будет обращаться со своим обжалованием. Для начала ему придется признать ДНР суверенным независимым государством, чтобы обжалование просто было хотя бы принято к рассмотрению.