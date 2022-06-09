Раскрыты тайны сценария сериала «Властелин Колец: Кольца власти» от Amazon

Сюжет нового сериала по вселенной Толкина развивается задолго до всем известной истории «Властелина колец».

В преддверии премьеры самого дорогого сериала в истории (ориентировочные затраты могут составить порядка 1 миллиарда долларов) «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon британский журнал Empire вышел с четырьмя эксклюзивными обложками, на которых изображены персонажи проекта в костюмах, а также отрисован страшный снежный тролль.

Первый сезон проекта — всего их запланировано аж пять (!) — включит восемь серий, выпускать их будет амазоновский онлайн-кинотеатр Prime Video.

Сюжет посвящен Второй эпохе Средиземья и ее героях, то есть действию задолго до всем известной истории «Властелина колец». Копирования культовой кинофраншизы не будет, авторы сценария бережно отнеслись к книгам Толкина и работали лишь в направлении линий, обозначенных классиком в книгах схематически. Помог им и материал из книг «Песнь об Эарендиле», баллады «Падение Гил-Галада», а также из некоторых глав «Братства кольца» («Тени прошлого», «Совета у Элронда»).

Зрителям пообещали, что действо "Колец власти" растянут на пять сезонов.

— Было бы неправильно, если бы люди, экранизирующие «Властелина колец», не подумали бы о том, как прекрасно у Питера Джексона получилось адаптировать большую часть этих книг, — подчеркнул продюсер Патрик МакКей. — Однако мы вдохновляемся кинотрилогией издалека и не соревнуемся с ним.

Главными героями сериала стали эльфийские звезды: молодая Галадриэль (Морведд Кларк), которую Толкин в письмах описывал как безрассудную амазонку, и полуэльф Элронд (Роберт Арамайо из «Игры престолов»), ставший впоследствии правителем в исполнении Хьюго Уивинга. На обложке Empire как раз представлена Галадриеэль, судя по взгляду, настроенная серьезно. Также журнал показал других героев — принца гномов Дурина IV и его супругу Дису, которые живут в Мории, мохноногов Поппи Праудфеллоу, Эланора «Нори» Брэндифута и Сэдока Берроуса.

Актриса Морведд Кларк сыграла молодую Галадриэль.

— Толкин поместил на небе звезды и позволил нам сделать из них созвездия, — объясняет механизм работы продюсер и сценарист проекта Джон Пейн. — В письме к Мильтону Уолдману он говорил, что хочет оставить после себя мифологию, в которой «будет место для других умов и рук, орудиями которых станут краски, музыка и драма». Мы делаем то, чего хотел Толкин. Мы знали, что пока наши задумки и нововведения соответствуют духу, мы на верном пути. Бремя, взятое нами, свело бы нас с ума, если бы мы не чувствовали, что работаем с историей, которая исходит не от нас, что у нее иной масштаб. Замысел принадлежит Толкину, мы лишь его слуги. Мы глубоко доверяем этим идеям, потому что они исходят не от нас. Мы в лучшем случае их хранители.

Первые серии телепроекта увидят свет уже осенью этого года.

Каждая раса будет говорить особенно (речь мохноногов напоминает ирландскую, эльфов — английскую) и даже с использованием разных стихотворных размеров: некоторые изъясняются исключительно ямбом, другие — дактилем, третьи — хореем. Первый сезон сериала снял Хуан Антонио Байона.

К слову, на опережение сыграл канал HBO, который подготовил спин-офф «Игры престолов»: сериал «Дом дракона» выйдет 21 августа, тогда как «Кольца власти» — 2 сентября. Кроме того, на весну 2024 года запланирован анимационный сериал «Война роххиримов» по вселенной «Властелина колец» от компании Warner Bros.