«Мы не хотим быть колонией»: Путин объяснил, на чем держится независимость России

Президент России перечислил главные лидерские качества. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин любит использовать исторические параллели, и особенно, когда общается с молодежью. Поэтому не удивительно, что на встрече с молодыми учеными и стартаперами президент сравнил нынешнюю Россию с петровской. Тем более, в четверг как раз отмечают 350-летие первого российского императора.

- Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Ни одна из стран Европы не признавала Петербург, территорию города считали шведской. А там испокон веков жили славяне. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, - рассказал российский лидер, явно намекая на Крым и Донбасс.

Потом глава страны рассказал ученым, как мы не будем закрываться от остального мира, но рассчитывать в первую очередь станем на свои силы.

- Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Не бывает промежуточных состояний. Или страна является суверенной, или колонией, - объяснил Путин.

Поэтому, если мы не хотим быть колонией, придется работать над суверенитетом. Вот три главных его кита: военно-политическая, экономическая и общественная независимость. А от молодых и инициативных бизнесменов зависит экономический аспект, подчеркнул президент.

- На этом фонтан закрываю, - пошутил президент в конце вступления и попросил молодежь накидать идей для скорой встречи с правительством.

Аспирант Сколтеха Полина Морозова упомянула о развитии науки при закрытой экономике. В ответ Путин заверил, что закрываться мы ни от кого не планируем: «Советский Союз сам себя вырезал (из глобального рынка – Ред.). Но мы не будем наступать на старые грабли».

Российский лидер обмолвился, что сейчас Запад хочет сделать нас виноватыми во всем.

- Моим именем инфляцию называют! – воскликнул он, добавив, что за кризисом стоят ошибки американских и европейских политиков.

Дальше российского лидера попросили назвать три обязательных качества лидера.

- Первое - человек должен быть фанатом своего дела. Как Королев и Курчастов всю жизнь отдали ракетному и атомному проектам. Второе – нужно проявлять гибкость, объективно оценивать результаты и ценить коллег. Третье – умение работать в команде, - перечислил Путин.

Каждый молодой ученый рассказывал президенту о своей работе. Главе страны особенно запала в душу идея автоматического забора крови.

- Вампиры так делают! – пошутил он. - Когда робот неправильно сделал операцию, с кого спросить? У нас, правда, если и люди ошибаются, то спросить не с кого. А как это автоматически брать кровь? А то меня традиционно просят поработать кулачком…

Путину объяснили, что устройство похоже на банкомат. Суешь руку – датчики ищут вену, а потом игла забирает кровь.

- Зато медсестра доброе слово скажет, - парировал президент.

В конце Путин пообещал, что те, кто «спрыгнул, ушел пожалеют об этом».

- Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, а потому что Россия – страна с огромными возможностями, - уточнил он.