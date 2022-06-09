От рака, холестерина и старения: какие три специи обязательно должны быть на вашей кухне

Куркума — противораковый антибиотик Фото: Shutterstock

10 июня в мире отмечают незаметный праздник — День специй. Всего различных приправ в мире сотни, даже тысячи видов. И все они в той или иной мере полезны.

Сегодня вместе с нашим постоянным экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко расскажем о тех, какие мы употребляем чаще всего. И делаем это не зря: они не только вкус блюдам придают, но и помогают организму быть бодрее и здоровее.

И если вы будете использовать их каждый день, то ваши блюда выиграют, а здоровье укрепится.

1. Куркума — противораковый антибиотик

Эта родственница имбиря на Востоке известна очень давно как отличное противовоспалительное, обеззараживающее средство. В Индии ее добавляют везде, в том числе чай. И она спасает индийский народ в условиях тотальной антисанитарии, поскольку подавляет рост бактерий и даже способна убивать некоторых паразитов, которые любят поселяться внутри человека.

Куркуму называют эффективным средством против рака, благодаря массе антиоксидантов, а также полифенолу куркумину. Это вещество не только подавляет рост раковых клеток, но и помогает снижать вредный холестерин. Доказано, что в сочетании с цветной капустой куркума способна предотвратить рак простаты или приостановить рост опухоли предстательной железы. А еще это реально очень вкусно — можно просто отварить капусту с куркумой или запечь в духовке.

Еще одно полезное вещество, содержащееся в куркуме — тумерон. Лабораторные испытания Института неврологии и медицины в Мюнхене подвердили, что тумерон усиливает разрастание стволовых клеток мозга и их развитие в полноценные нейроны. То есть способен помочь в лечении деменции и восстановлению после инсульта. Ученые отмечают, что науке известны субстанции, которые ускоряют рост стволовых клеток, но очень мало веществ, которые обеспечивают превращение клеток в нейроны. И тумерон из куркумы по сути своей почти уникальное вещество, способное если и не омолодить мозг, то поддержать его в хорошем функциональном состоянии. То есть отодвинуть старость.

2. Душистый черный перец — горошек против тромбов

Одна из самых древних пряностей — горошки черного перца ценили еще лекари древности, используя как средство, стимулирующее пищеварение и оздоравливающее ЖКТ. Тогда перец разминали пестиком и добавляли в еду. Современные врачи также рекомендуют покупать и хранить перец в горошке, а молоть его непосредственно перед употреблением в пищу.

Тогда в перце сохраняются эфирные масла, которые и отдают по максимуму свой профилактический и лечебный эффект: борются с несварением желудка, нарушениями обмена веществ, ожирением. Да-да, благодаря перцу ваши блюда могут стать не такими калорийными, ведь он активизирует расход и сжигание калорий.

И главная польза при постоянном использовании в еде: уменьшается вероятность развития нарушений сердечно-сосудистой системы и тромбообразования.

3. Жгучий красный перец чили — жжение для похудения

Основное и главное преимущество жгучего перца — его способность снижать вес. Вернее, благодаря перцу быстрее приходит чувство насыщения, то есть съедите вы меньше (да и не мудрено — мало кто выдержит острую пищу в больших количествах). Красный перец также стимулирует обмен веществ, улучшает метаболизм.

Но все же главное свойство — способность бороться с вирусами и бактериями в организме, поэтому его настоятельно рекомендуют добавлять в блюда в сезон простуд. Красный перец стимулирует иммунитет и благотворно действует на сердечно-сосудистую систему. Считается, что чем чаще его употреблять в пищу, тем ниже риск сердечного приступа.

Но тут кроется подвох: чем больше красного перца в блюдах, тем выше риск язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, а также сильного раздражения заднего прохода вплоть до кровотечения.

Так что, как обычно, помните — все хорошо в меру!

КСТАТИ

И без лаврового листа никуда

Мы привыкли добавлять лаврушку только в супы, иногда жаркое, соленья и маринады. И редко кто рассматривал его как лист для чаев. И зря: у отвара из лаврового листа масса полезных свойств:

* обеззараживает и подсушивает кожу (можно использовать для протирания нежной кожи во время опрелостей или у лежачих больных при обработке пролежней);

* снимает мышечную боль при растяжениях, успокаивает суставную боль;

* успокаивает нервы, способствует хорошему сну, расслабляет мышцы (в том числе помогает при вздутии);

* помогают в очищении бронхов во время простуды, помогает в лечении синуситов, бронхитов (как дополнительное средство, а не основное);

* листья лавра содержат эвгенол и цинеол, которые помогают предотвратить изжогу.