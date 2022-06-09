В ловушке "Ералаша": партнер и крестный детей Бориса Грачевского намерен лишить наследства его семью

Директор «Ералаша» Аркадий Григорян. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние полтора года после смерти Бориса Грачевского журнал "Ералаш" показывает сплошь невеселые истории. Да, новые выпуски продолжают появляться в Сети, а скоро киножурнал дебютирует в кинотеатрах, но за парадной картинкой скрываются интриги, суды и борьба за многомиллионный бизнес. Нынешний владелец "Ералаша", партнер и некогда близкий друг Грачевского Аркадий Григорян вогнал семью режиссера в долги на несколько миллионов: соответствующее решение сегодня вынес Мещанский районный суд Москвы.

Как ясно из судебных документов, в конце прошлого года Григорян предъявил бумаги: мол, Борис Грачевский при жизни взял займ у собственных компаний - "Ералаш" и "Продюсерский центр Ералаш" на 18,5 млн рублей. А нынче настала пора платить. Два займа - два судебных иска к наследникам режиссера. Один из них, почти на 12,5 млн рублей, уже удовлетворен, решение по второму примут в июле.

По данным СМИ, четверо наследников худрука (молодая вдова Екатерина Белоцерковская, ее маленький сын Филипп, девятилетняя дочь Василиса от предыдущего брака и старшая дочь Ксения от первой жены) должны поровну выплатить основной долг в 11,9 млн плюс проценты за просрочку - 415 тысяч. Но и это еще не все. Аркадий Григорян, словно банк, будет получать проценты за пользование займом в размере 7% годовых. С одной лишь оговоркой: итоговая сумма задолженности не должна превышать стоимости всего имущества, которое оставил после смерти Грачевский. Таким образом, при долгих выплатах наследники рискуют лишиться всего имущества подчистую: квартиры в центре Москвы за 17 млн, загородного особняка за 50 млн и своей небольшой доли в "Ералаше".

- Как я могу реагировать на этот суд? - грустно усмехнулась вдова Екатерина на звонок kp.ru. - Аркадий Григорян - это крестный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах - разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное - как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю.

Договориться мирным путем с Григоряном у вдовы так и не получилось. В свое время она в суде пыталась доказать, что партнер завладел кинобизнесом незаконно, но в конечном счете забрала иск, надеясь на переговоры. Однако, попала в ловушку. Хозяин "Ералаша" отказался от любых контактов с наследниками и выставил им счет по старым долгам Грачевского, о которых его семья знать не знала.

- Если они вступают в наследство, то должны отвечать и по долгам тоже, - заявил недавно kp.ru Аркадий Григорян, добавив, что наследники его не пожалели, когда обвинили в присвоении киножурнала.

Борис Грачевский c супругой Екатериной, 2019 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Старший сын режиссера отказался от наследства

- Скорее всего, решение суда мы будем обжаловать, - поделился с kp.ru адвокат вдовы Евгений Бранецкий. - Хотя надо признать откровенно: вероятность выиграть дело довольно низкая. Григорян предоставил в суд договор займа, где черным по белому прописана сумма в 18,5 млн. Что-то из этих денег он возвращал, но сейчас уже толком не выяснить. Мы пытались проверить переводы через банк - не вышло. Так что приходится верить документам из "Ералаша".

Кроме того, объяснил юрист и странное количество ответчиков, которых оказалось четверо вместо пяти. А ведь у Бориса Грачевского есть еще старший сын Максим, который почему-то в суде не участвовал.

- Все просто: Максим не подавал документы на вступление в наследство. Фактически он от него отказался, - уточнил Евгений Бранецкий.

Кстати, есть мнение, что те самые миллионы у собственной компании Борис Грачевский брал именно для сына: из-за проблем с бизнесом у того образовался колоссальный долг в 1 млрд (!) рублей. Судя по базе судебных приставов, эту сумму Максим Грачевский не выплатил до сих пор.