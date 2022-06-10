Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 июня 2022 года: Украинская армия разоружена, британским наемникам грозит казнь, а Запорожье может стать российской здравницей

Трех иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни.

Британских наемников расстреляют?

Участников боев на Донбассе, иностранных наемников, двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, и примкнувшего к ним марокканца Саадуна Брагима, воевавших на стороне Украины, Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни. Наказание было назначено обвиняемым «по совокупности преступлений». Суд над иностранцами начался в минувший понедельник. Подсудимые признали вину свою вину частично. Джонсон к азовским берегам авианосец не отправил.

Запорожье станет Всероссийской здравницей?

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил, что в ходе поездки 1-го замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко в Бердянск обсуждали создании на базе местных курортов Всероссийской здравницы. Вот что заявил Рогов: «Наша идея - формирования Всероссийской здравницы на основе Запорожских курортов, Бердянска, Приморска, Кирилловки. Это широкая линия побережья - теплого, с лечением заболеваний сердечно-сосудистых, опорно-двигательной системы и кожных, где можно сделать круглогодичный курорт». По его словам, курорты Запорожской области смогут интегрироваться в туристическую инфраструктуру на юге России. На этом взморье воздух свеж.

Начались бои за Славянск

Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что начались бои за Славянск. К 9 июня на территории Донецкой Народной Республики группировка войск двух республик при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Сейчас союзные силы продвинулись в направлении Артемовска и Славянска с севера и запада, подойдя к ним на расстояние нескольких километров. Бумеранг возвращается.

В чем российская армия превосходит украинскую

Британское издание The Independent со ссылкой на доклад разведки сообщает, что армия России в десятки раз превосходит ВСУ по количеству артиллерии и боеприпасов. По данным британцев, данная ситуация подрывает боевой дух войск незалежной. В то время, когда у украинской армии заканчиваются ракеты для РСЗО «Смерч» и «Ураган», позволяющие бить на дальние расстояния, российской сторона имеет возможность наносить удары за десятки и сотни километров. По данным британцев, у российских ВВС полное преимущество в воздухе, а в украинской армии растет число дезертиров. При том большую часть неудач Киева связывают с медленными поставками западных вооружений. Стрелочник всегда виноват.

Бывший замсекретаря Совбеза под прессом - заочно

В Киеве Печерский райсуд разрешил начать специальное расследование против бывшего замсекретаря Совета Национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича. Правда, сам он находится в розыске. Сивковича обвиняют в том, что в 2013 году инициировал разгон участников протеста на площади Независимости в Киеве. В минувшем январе против него были введены американские санкции. Его обвинили в сотрудничестве с российской разведкой. А часовню тоже он разрушил?

Урсула говорит про моральный долг Европы

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила в Италии, что считает восстановление Украины европейским моральным долгом. Госпожа председатель заявила, что тему восстановления собирается обсуждать с украинскими архитекторами и …с мэром Мариуполя. Это , конечно, интересно, но, кажется, она несколько запоздала — там уже работают.

Питер восстановит Мариуполь

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что для восстановления Мариуполя прибудет не менее тысячи специалистов из города на Неве. А первые 60 из них уже работают на месте. Строители из Питера, в частности, восстановят разрушенный Драмтеатр, будут создавать общественные пространства, например, спортплощадки. Сейчас в город на Азовском море из Петербурга прибыли четыре автобуса, которые бесплатно перевозят жителей. В Санкт-Петербурге создается спецфонд, где сконцентрируют средства для возрождения Мариуполя. Привет Еврокомиссии!

В Ростов идут суда с металлоломом из Донбасса

Порт Ростова-на-Дону принял уже второе грузовое судно с металлом, которые вышло из Мариуполя. Сухогрузы типа «Славутич» вывозят металлолом из мариупольского порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Переплавим мечи на орала.

Саперы Росгвардии разминируют Харьковщину

Саперы Росгвардии за последнюю неделю обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов в Харьковской области. Речь идет о всех видах боеприпасов, обнаруженных в десятках населенных пунктов на освобожденных территориях. Хлопцы вместо зерен сеяли смерть, а нам пожинать.

Как Грузия объясняет отказ пот поставок оружия Киеву

Джуаншер Бурчуладзе, глава минобороны Грузии пояснил, почему его страна не спешит передавать оружие незалежной - дабы избежать нового конфликта. Вот что заявил грузинский министр: «То, что мы не передаем Украине вооружение — означает, что мы защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта». При том до этого Саломе Зурабишвили, президент страны, упрекнула свое же правительство в недостаточной поддержке Украины и выразила удивление тем фактом, что ее коллегу Зеленского не пригласили выступить с речью в грузинском парламенте. Ну, а что бы он изрек? «Я один умный вещь скажу, только ты не обижайся!»?

Киев хочет продавать мегаватты в Европу

Елена Зеркаль, советник министра энергетики Украины, заявила, что ее страна надеется заработать около 1,5 млрд евро от экспорта электроэнергии в ЕС до конца 2022 года. И еще больше хочет заработать в будущем. Украина получила право экспортировать свою энергию в Европу 8 июня. А компания «Энергоатом», оператор украинских АЭС, с 4 июня уже начала поставлять электроэнергию в Молдавию по цене 77 долларов за 1 МВт-ч. Хороший почин, жаль, малоперспективный.