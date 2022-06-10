Анекдоты: На заводе энергетических напитков сторож работает две недели через сутки

Моя бабушка, глядя на свадебный кортеж, говорила:

- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть.

* * *

- Дорогой, что купить к чаю?

- Эх, селедочки бы. Ну и водки купи - не жрать же селедочку с чаем.

* * *

Учитель истории сельской школы, которому ученики копали картошку, вырвал из учебников истории параграф об отмене крепостного права 1861 года.

* * *

Кешбэк в СССР был. Он назывался сбор и сдача пустых бутылок…

* * *

Ты молод, креативен, талантлив, амбициозен, уверен в себе, полон свежих идей? А делать хоть что-нибудь умеешь?!

* * *

Жена - как гопник: если ей захотелось докопаться, она обязательно придумает к чему.

* * *

Нашел мужик в море бутылку. Ну, думает, там джинн сидит, надо потереть!

Трет час, трет два, трет три часа...

Уже вконец устав, слышит скучающий голос из бутылки:

- Вынь пробку, придурок!

* * *

В ипотеке отказали из-за низкого дохода, а в детском пособии - из-за высокого дохода. Средний класс, блин!..

* * *

Каждая буханка хлеба - трагическая история зерен, которые мечтали стать водкой или пивом, но не стали.

* * *

Девушки, если у вас нет страшной подруги, задумайтесь... Возможно, страшная подруга - это вы.

* * *

Недавно на двери подъезда увидел записку: «Дорогие соседи, простите за шум перфоратора, пожалуйста».

И подпись: «Квартира 153».

Мне так понравилась эта идея, что, когда надо было стены сверлить, я написал абсолютно такую же записку.

И подписал: «Квартира 153».

* * *

- Дорогой, нам на работе будут доплачивать 15% за вредность.

- Ты и там всех достала?

* * *

Сын играет на скрипке, щенок подвывает. Заходит отец:

- Игореха, ты можешь играть то, что Рекс не знает?

* * *

- Мама, почему у всех родители серьезные и строгие, а наш папа всегда добрый и веселый?

- Потому что другие папы надевают защитные каски на работе, а наш нет!

* * *

Долгое вpемя существовала гипотеза, что если миллион обезьян посадить за пишущие машинки, то по теоpии веpоятности чеpез некотоpое вpемя они напечатают «Войну и миp». Тепеpь с pазвитием интеpнета мы знаем, что это не так…

* * *

- Говорят, твоя новая машина - настоящий танк?

- Да, это так.

- «Мерседес»?

- Нет, обычный танк.