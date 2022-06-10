Анекдоты: На заводе энергетических напитков сторож работает две недели через сутки

Моя бабушка, глядя на свадебный кортеж, говорила:
- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть.
* * *
- Дорогой, что купить к чаю?
- Эх, селедочки бы. Ну и водки купи - не жрать же селедочку с чаем.
* * *
Учитель истории сельской школы, которому ученики копали картошку, вырвал из учебников истории параграф об отмене крепостного права 1861 года.
* * *
Кешбэк в СССР был. Он назывался сбор и сдача пустых бутылок…
* * *
Ты молод, креативен, талантлив, амбициозен, уверен в себе, полон свежих идей? А делать хоть что-нибудь умеешь?!
* * *
Жена - как гопник: если ей захотелось докопаться, она обязательно придумает к чему.
* * *
Нашел мужик в море бутылку. Ну, думает, там джинн сидит, надо потереть!
Трет час, трет два, трет три часа...
Уже вконец устав, слышит скучающий голос из бутылки:
- Вынь пробку, придурок!
* * *
В ипотеке отказали из-за низкого дохода, а в детском пособии - из-за высокого дохода. Средний класс, блин!..
* * *
Каждая буханка хлеба - трагическая история зерен, которые мечтали стать водкой или пивом, но не стали.
* * *
Девушки, если у вас нет страшной подруги, задумайтесь... Возможно, страшная подруга - это вы.
* * *
Недавно на двери подъезда увидел записку: «Дорогие соседи, простите за шум перфоратора, пожалуйста».
И подпись: «Квартира 153».
Мне так понравилась эта идея, что, когда надо было стены сверлить, я написал абсолютно такую же записку.
И подписал: «Квартира 153».
* * *
- Дорогой, нам на работе будут доплачивать 15% за вредность.
- Ты и там всех достала?
* * *
Сын играет на скрипке, щенок подвывает. Заходит отец:
- Игореха, ты можешь играть то, что Рекс не знает?
* * *
- Мама, почему у всех родители серьезные и строгие, а наш папа всегда добрый и веселый?
- Потому что другие папы надевают защитные каски на работе, а наш нет!
* * *
Долгое вpемя существовала гипотеза, что если миллион обезьян посадить за пишущие машинки, то по теоpии веpоятности чеpез некотоpое вpемя они напечатают «Войну и миp». Тепеpь с pазвитием интеpнета мы знаем, что это не так…
* * *
- Говорят, твоя новая машина - настоящий танк?
- Да, это так.
- «Мерседес»?
- Нет, обычный танк.