В Сербии раскрыли план НАТО по захвату российского министра Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Недавний бойкот Болгарии, Черногории и Северной Македонии, не разрешивших самолету министра иностранных России Сергея Лаврова пролет над своей территорией для визита в Сербию, мог обернуться еще более грандиозным дипломатическим скандалом. Как пишет сербское издание «Informer», блок НАТО на полном серьезе готовил операцию по блокаде Лаврова.

Как пишут сербские СМИ, речь шла не о физическом захвате российского министра, но о том, чтобы пропустить его в Белград, а потом закрыть для самолета Лаврова воздушное пространство над соседними странами так, чтобы он оказался заперт в сербской столице. При этом западные страны постоянно давили на президента Сербии Александра Вучича, пытаясь заставить его подыгрывать своим планам.

- Первой идеей Брюсселя и Вашингтона была попытка шантажом и угрозами заставить Сербию отменить анонсированный визит российского министра. За этим последовало ожесточенное давление, невиданное ранее! Только президент Вучич знает, какие сообщения он получил и с каких сторон. Однако он не поддался, поэтому в НАТО пришлось переключиться на другие планы, - приводит издание слова своего источника из одного из западных посольств в столице Сербии. По его словам, в какой-то момент, в последние дни мая, британцы представили НАТО более чем шокирующий план: изолировать Лаврова в Белграде!

Лондон предлагал пропустить самолет Лаврова над одной из стран НАТО, например, Болгарией, а затем полностью закрыто небо вокруг Сербии. В результате Запад мог бы ставить ультиматум Владимиру Путину, заставив того идти на уступки. Тем не менее, план не удался. В результате противники России прибегли к более традиционному методу: не разрешили пролет российского самолета вовсе.