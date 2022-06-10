Чем ПМЭФ удивил гостей за 25 лет: воздушный шар, стена из роз и виртуальные животные

За четверть века Петербургский международный экономический форум стал крупнейшим деловым мероприятием России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум откроется уже совсем скоро - 15 июня. За четверть века он стал крупнейшим деловым мероприятием страны, в котором участвуют главы государств, топ-менеджеры ведущих мировых корпораций, десятки иностранных делегаций. Удивить такую искушенную публику непросто. Но российским дизайнерам и архитекторам раз за разом удается создавать креативные павильоны и выставочные стенды, поражающие воображение. Высокие технологии в них сочетаются с новейшими дизайнерскими трендами. Эксперты, давно работающие на ПМЭФ, рассказали, как меняются тенденции в «выставочной» моде, и как создаются стенды – «визитные карточки» больших компаний.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 2022 ГОДА – РУССКАЯ АРКТИКА

Чем ПМЭФ удивит нас в этом году? В Интернете уже можно увидеть фотографии некоторых стендов, и все они посвящены российскому северу. Судя по всему, русская Арктика – главный тренд сезона, как экономический, так и дизайнерский. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, гостей стенда «Арктика – территория диалога» ждет насыщенная и интересная деловая программа. Эксперты обсудят экономическое будущее Арктики, поговорят о судьбе Северного морского пути и представят перспективы развития туризма в этом суровом, но прекрасном уголке нашей Родины.

«Газпром нефть» покажет на форуме арт-проект «Погружаясь в Арктику» в форме гигантского айсберга. Фото: кадр видео.

Стенд «Газпром нефти» также превратился в «арктический портал». Необычный арт-проект «Погружаясь в Арктику» компания создала со студией Radugadesign. Будто в сцене фантастического фильма, из экрана инсталляции выплывает гигантский восьмиметровый морж, зависая прямо над зрителями.

Виртуальное животное «оживает» благодаря технологии 3D Naked eye, которая позволяет видеть объемные изображения без специальных очков. Фото: кадр видео.

Обитатели арктических морей кажутся абсолютно живыми: он моргают, шевелят усами, двигают ластами и поворачивается то одним, то другим боком. Оживить их помогает технология 3D Naked eye, которая позволяет видео объемные изображения без специальных очков. Вслед за моржом перед зрителями появляется кит в сопровождении стаи рыб и, наконец, величественно проплывает занесенный в Красную книгу нарвал – таинственный морской единорог.

КОНЕЦ 90-Х: МИНИМУМ МЕБЕЛИ, ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ВОЗДУШНЫЙ ШАР

История Петербургского экономического форума началась в 1997 году. Тогда в стенах Таврического дворца впервые собрались полторы тысячи участников из 50 стран мира. Стенды компаний в те времена мало чем отличались друг от друга: однообразные белые панели, самая простая электроника и минимум необходимой мебели. «Вишенкой на торте» стал воздушный шар, который встречал гостей у входа на форум.

В 1997 году гостей ПМЭФ у входа в Таврический дворец встречал воздушный шар. Фото: iacis.ru.

Отличить одну компанию от другой в этом однообразном «улее» выставочных ячеек было делом непростым. Выделялись они разве что логотипами компаний. Понять, чем занимается то или иное предприятие, и что именно представляет на форуме, можно было только после беседы с сотрудниками, дежурившими у стендов. Хотя уже в те годы проскальзывали первые искры креатива. Например, стенд «Газпрома» был сделан в форме «воздушной» конструкции с огромным логотипом – фирменным огоньком.

Постепенно участники ПМЭФ пришли к пониманию того, что выставочный стенд – это лицо компании. И чтобы тебя заметили, нужно уметь правильно подать свой образ и свою миссию. Илья Балашов из выставочной компании Global Expo отмечает, что уже к середине «нулевых» скромные выставочные «ячейки» сменились масштабными многоярусными конструкциями – двух- и даже трехэтажными. Иные сооружения для удобства снабжались лифтами! Дизайнеры старались привлечь внимание посетителей размерами композиций и необычными цветами.

- Петербургский экономический форум – это площадка, на которой каждая компания старается подчеркнуть свой статус. Поэтому участники ежегодно стремятся усовершенствовать свой выставочный стенд. Поначалу это происходило за счет увеличения площади стенда и использования нестандартных материалов и декораций, – рассказывает Илья Балашов.

Мода на «монументальность» практически сошла на «нет». Но желание «устремиться вверх» все равно осталось. Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас мода на «монументальность» практически сошла на «нет». Во-первых, создавать такие конструкции достаточно затратно, а во-вторых, появились цифровые технологии, которые позволяют поражать воображение гостей, не прибегая к крупным формам. Но желание «устремиться вверх» все равно осталось, и сейчас оно воплощается в реальность за счет подвесных конструкций, позволяющих зрительно увеличить высоту стенда и сделать его заметным из любой точки павильона.

Сейчас этот тренд воплощается в реальность за счет подвесных конструкций, позволяющих зрительно увеличить высоту стенда и сделать его заметным из любой точки павильона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕНДЕНЦИИ «НУЛЕВЫХ»: СТЕКЛО, СВЕТ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЭКРАНЫ

На форуме 2007 года настоящий фурор произвел стенд, созданный петербургской компанией «Интерформ Дизайн СПб». Он был полностью сделан из стекла, основной акцент был сделан на люминесцентное освещение. Смелый проект был вдохновлен мировыми тенденциями дизайна и архитектуры.

- На рубеже 2010-х годов заказчики стали уделять большое внимание именно дизайну выставочного стенда, активно использовать новые материалы – гибкую фанеру, позволяющую создавать выпуклые и вогнутые формы, различные виды пластика и древесных плит, объемные изображения, - отмечает генеральный директор производителя выставочного оборудования и стендов Expo-m1 Андрей Брель.

В «нулевых» также появились особые требования к мебели, используемой для промо-зон. Она должна гармонично вписываться в общую концепцию стенда. Фото: ТАСС.

В «нулевых» также появились особые требования к мебели, используемой для промо-зон. Она должна гармонично вписываться в общую концепцию стенда и, конечно, быть удобной и функциональной. Тогда же появилась мода на мультимедийные устройства. Сегодня такие экраны стали привычной частью любой выставки, а тогда они считались настоящим прорывом.

- В 2007-2008 годах мейнстримом «стендовой» моды стали мультимедийные устройства – сначала это были телевизоры, которые быстро эволюционировали в светодиодные и плазменные экраны, а затем и в новейшие изогнутые ультратонкие дисплеи, – рассказывает Илья Балашов.

Сегодня мультимедийные устройства стали привычной частью любой выставки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕРИАЛОВ: ПЛЕНКА ВМЕСТО «ФАНЕРЫ»

С годами совершенствовались и материалы, из которых сооружаются стенды. В 2016 году вместо традиционных алюминиевых и деревянных панелей для их строительства стали использовать поливинилхлоридную пленку. Широкому кругу потребителей она хорошо известна как натяжные потолки.

- Преимущества ПВХ перед ДСП или фанерой очевидны: полотно легко окрашивается, монтируется, принимает любые формы и при этом не имеет стыковых швов, что выгодно отличает такие конструкции в эстетическом плане, - объясняет Илья Балашов. - Кроме того, на «потолочную ткань» можно нанести любое изображение типографским способом.

В 2016 году вместо традиционных алюминиевых и деревянных панелей для их строительства стали использовать поливинилхлоридную пленку. Фото: ТАСС.

Вместе с тем, список основных материалов, из которых создаются выставочные стенды, за минувшие десятилетия мало изменился. Дизайнеры по-прежнему используют металлические каркасные системы, алюминиевые, деревянные, пластиковые или тканевые стеновые панели.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ: УМНЫЕ РОБОТЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

С развитием IT-технологий неизменными участниками ПМЭФ стали роботы. Впервые такой умный цифровой помощник появился в 2016 году на стенде Сбербанка, представившего проект «Цифровой мир – мир будущего». Робот бойко общался с посетителями, отвечая на их вопросы о новых банковских продуктах.

Впервые такой умный цифровой помощник появился в 2016 году на стенде Сбербанка, представившего проект «Цифровой мир – мир будущего». Фото: Сергей Коньков/ТАСС.

А в 2021 году гостей ПМЭФ забавлял робопес. Его фотографировали и журналисты, и солидные чиновники и бизнесмены.

А в 2021 году гостей ПМЭФ забавлял робопес. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава компании «Интерформ Дизайн СПб» Сергей Рейн отмечает, что в последние годы вновь вернулась мода на стекло: оно делает конструкции более «воздушными». Кроме того, на первый план вышла экологическая повестка. Дизайнеры все чаще используют для оформления природные материалы – декоративные растения и цветы. Например, на ПМЭФ-2018 воображение посетителей поразил стенд компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Одна из его стен была собрана из живых цветов. Для оформления огромной флористической композиции дизайнеры использовали более 75 тысяч живых роз!

На ПМЭФ-2018 воображение посетителей поразил стенд компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Для оформления огромной флористической композиции дизайнеры использовали более 75 тысяч живых роз! Фото: Евгений Разумный Ведомости/ТАСС.

С тех пор «Уралхим» и «Уралкалий» стали каждый год делать такие цветочные композиции. Например, в прошлом году стену из роз украсил портрет Юрия Гагарина.

В 2021 году стену из роз украсил портрет Юрия Гагарина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Технологии виртуальной реальности открыли создателям стендов новые возможности. Они активно использовались на протяжении последних пяти лет, но сейчас, как считает Сергей Рейн, постепенно уходят в прошлое. Будущее за технологиями дополненной реальности: они позволяют встроить «виртуальную» картинку в живой физический мир.

ПОЛГОДА РАБОТЫ РАДИ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ФОРУМА

Насколько сложно придумать и создать креативный стенд? По словам экспертов, за кажущейся легкостью и простотой некоторых проектов стоят месяцы кропотливой работы. Обычно разработка концепции начинается за три, максимум, один месяц до форума. После этого проект отправляется в производство. Перед тем, как собрать стенд на ПМЭФ, ему утраивают пробные испытания и делают предварительную сборку. Это нужно для того, чтобы убедиться, что все детали конструкции идеально состыкуются друг с другом.

- Непосредственно на монтаж стенда уже в выставочном павильоне уходит три дня, - говорит Андрей Брель. Обычно его собирает команда из 4-6 человек, в которую входят монтажники, маляр и электрик.

Над особо масштабными стендами может работать до 50 человек. Именно столько сотрудников требуется, чтобы оформить, например, стенд Санкт-Петербурга.

Необычные креативные проекты требуют гораздо больше времени на подготовку. Например, работа над арт-проектом «Газпром нефти» «Погружаясь в Арктику» шла почти полгода. В креативную команду вошли 15 человек: это не только дизайнеры, инженеры и IT-специалисты, но и настоящие полярники. Только на то, чтобы «оживить» виртуальных животных, превратив трехмерных персонажей в контент для экранов инсталляции, потребовалась неделя. Изображения отцифровывал вычислительный кластер, состоящий из нескольких десятков компьютеров с мощными видеокартами.

При создании образов животных команду программистов консультировали ученые – участники исследовательских проектов «Газпром нефти», занимающиеся изучением и охраной арктических животных. Фото: кадр видео.

- Современные выставочные тренды направлены на эмоциональное воздействие на посетителей. Сегодня нужно, чтобы стенд вызывал эмоцию, ощущение, «заряжал», –подчеркивает Сергей Рейн.

При создании образов животных команду программистов консультировали ученые – участники исследовательских проектов «Газпром нефти», занимающиеся изучением и охраной арктических животных. Благодаря их помощи графическим дизайнерам удалось добиться потрясающей достоверности и реалистичности изображений.