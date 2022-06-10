Отличные котлетки. Выходи за меня замуж

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Хочет и молчит»

За какие только проблемы не брались современные ученые, дошел черед и до вопроса непредсказуемости женского оргазма. Так вот, исследователи вдруг обнаружили, что оргазм у прекрасных дам чаще случается, если они видят в мужчине долгосрочного партнера.

Анна:

Да вся проблема в бабской замороченности. Русская женщина так держится за штаны, что под страхом расстрела не признается мужику, что ей было недостаточно хорошо. Она лучше всю жизнь будет симулировать оргазм, чем один раз честно скажет об этом. И еще не факт, что на другом конце встретит понимание. Чаще всего муж скажет: нет оргазма? Ну, сама виновата! У тебя и дети в садик чумазые ходят!

Кристина:

Я до 34 лет познала многообразную радость сексуальной жизни, но никогда не испытывала оргазма. Меня это не сильно парило, я была уверена, что прелесть его сильно преувеличена. Пока однажды не познакомилась с одним летчиком. И вот он мне показал такое небо в алмазах! После этого у меня отношение к мужчинам принципиально поменялось. Раньше думала: щедрый, хороший, с чувством юмора, ну ничего, что в постели не фонтан, а теперь: не-е-ет, нам такой не подходит.

Виктория:

Нет повода не доверять британским ученым, но исхожу из своего женского опыта: прожила в браке 10 лет и ни разу не испытывала оргазма с мужем, долгосрочным партнером. А он и хороший был, и цветы на 8 Марта покупал, и даже полку в прихожей прибил. Чем не повод для женского восторга? А после развода поехала отдыхать на Бали, и там с австралийским серфером - три раза за ночь. Хотя это было разовое свидание без перспектив на продолжение отношений. Мне кажется, дело в умелой технике, а не в доверии.

Николай:

А как мужчина узнает, насколько прекрасно нужно сделать женщине, если большинство из них в постели молчат. Как в анекдоте: и на солнышке хорошо, и в Мавзолее тоже. Нам же не выдают при рождении инструкцию, как довести женщину до оргазма, у каждого, простите, своя ручная методика. И главное, что обидно, к каждой женщине своя. Стараемся как можем, но и нам нужно помочь. Подсказать, направить.

«Финиш личной жизни»

Наш автор Оксана Крученко прогулялась по форумам феминисток. А там те же претензии к мужчинам, которые были и 50 лет назад.

Марина:

Любые женские форумы, в которых обсуждают мужиков, это всегда немного жалко, вам не кажется? Это какой-то финиш личной жизни. То есть ты, вместо того чтобы пойти в спортзал, в салон красоты, улететь в Перу, взобраться в горы, танцевать на стойке бара, короче, чтобы жить одну свою прекрасную жизнь, тратишь время на то, чтобы с другими незнакомыми людьми перемывать кости каким-то абстрактным мужикам. Да ну фу!

Светлана - Марине:

Почему это абстрактным мужикам? Я вот хожу на женские форумы, чтобы рассказать про вполне конкретных чудаков на букву М. Походы имеют сильный терапевтический эффект. Там тебе расскажут, что ты не одна такая, вот у Маши был такой же случай. И у Ани тоже. И как-то легчает.

Ольга:

Поржала про «томление в паху». Да хорошо, что оно вообще есть. Наслаждайтесь, девочки, пока еще томится, а не теряйте время на форумах!

«Мы все-таки посложнее, чем желудок»

Наш колумнист взялся за вечную, но по-прежнему актуальную тему: правда ли, что женщина, которая вкусно кормит мужчину, может рассчитывать на его вечную любовь? Оказалось, что все не так однозначно.

Валентина:

Мужчины всегда высоко будут ценить женщин, которые вкусно готовят, на уровне подсознания понимая, что о них хорошо заботятся. Но это вообще не гарантия, что дамам будут хранить верность и жить до старости. Все-таки мы посложнее, чем только желудок. И причин, почему мужчина больше не хочет жить именно с этой женщиной, может быть множество. Пусть она хоть три раза мишленовский повар.

Тамара:

Моя бабушка была поваром в ресторане, еще в советское время, а мой дед обожал пожрать. За свиные ребрышки с пюре мог реально отдать душу, поэтому Зиночку свою обожал. А теперь представьте, как удивилась Зиночка, когда выяснилось, что по соседству у деда растет 15-летний сын. Так бывает, ребрышки отдельно, а секс - отдельно!

Маша:

Моя мама два раза в жизни приготовила своей семье омлет, это был ее кулинарный максимум. Ну не способна она была на готовку. Мы ели в школе и у бабушек, папа питался картонными котлетами на работе. При этом на маму надышаться не мог и любит ее до сих пор. Так что вы там говорили про путь к сердцу мужчины через желудок?

Вика:

А вот моя мама на котлетках папу и женила. Они вместе работали, и она все время подкармливала его - то пирожками угостит, то салатиком. А может и кексик вкусный к чаю на стол положить. И папа внимательнее присмотрелся к чудо-кулинару. Сейчас двое детей, дача, ипотека, счастливы! А если бы не проявила инициативу с котлетками?