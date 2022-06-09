Разбитый старостью Евгений Петросян вышел на связь из клиники

Евгений Петросян Фото: Юлия ЦВЕТКОВА

Евгений Петросян рядом с молодой женой Татьяной Брухуновой буквально расцвел. Легендарный юморист находится в отличной форме. Правда, для этого ему приходится прикладывать немало усилий.

Евгений Петросян старается не отставать от молодежи. Он щеголяет брендовыми костюмами, показывает кадры с прогулок и светских мероприятий с пятой женой Татьяной Брухуновой. А недавно и вовсе обескуражил народ.

Одетый в черную просторную футболку комик прорабатывал мышцы рук на тренажере и одновременно рассказывал о своем здоровье. Из-за нагрузки разбитый старостью Петросян время от времени задыхался. Все-так у него солидный возраст.

Юморист заявил, что три-четыре раза в неделю обязательно посещает спортзал в элитной клинике Фото: СОЦСЕТИ

Юморист заявил, что три-четыре раза в неделю обязательно посещает спортзал в элитной клинике. Там он проходит несколько курсов оздоровления, так как ощущает потерю сил. Петросян показал, как делает жим сидя.

"Надо с этим бороться. Бороться со старостью. Не дать старости поработить себя. Бороться за свое здоровье, а, стало быть, за свою семью, чтобы она не лишалась главы семейства", - поделился Евгений Ваганович.

Публика нахваливает юмориста. Многие отмечают, что "для 76 лет он выглядит просто великолепно", называют шоумена красавчиком и пожелали ему долголетия. "Молодец", "Вот это жажда жизни", "Ничего себе спортсмен", "Ваганыч великолепный", - пишут фанаты.

Напомним, что недавно приятель Петросяна, сатирик Георгий Териков, заявил, что юморист вполне способен стать отцом еще не раз. А репродуктолог и вовсе сообщил, что возраст сатирика не влияет на качество его сперматозоидов.

Евгений Ваганович, напомним, около трех лет в браке с Татьяной Брухуновой, которая младше его на 43 года. Пара воспитывает двухлетнего сына Вагана. Периодически появляются слухи, что супруга юмориста снова в ожидании ребенка, но она с той же регулярностью опровергает их, упрекая сплетников в бестактности.