МЧС транслирует в освобождённых районах Донбасса и Украины российское ТВ

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Формирования МЧС России продолжают аварийно-восстановительные работы в Донецкой и Луганской народных республиках, в освобождённых районах Украины.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, завалы на месте разрушенных зданий разобраны уже на площади почти 105 тысяч квадратных метров, вывезено более 112 тысяч кубометров строительного мусора.

Спасатели продолжают оказывать адресную помощь жителям. В населенные пункты - автомобилями и автоцистернами - уже доставили свыше 15 тысяч тонн питьевой и порядка 80 тысяч тонн технической (для хозяйственно-бытовых нужд) воды.

«Начиная с 6 июня, специальными автоколоннами завезено 1300 тонн гуманитарных грузов, это - бутилированная вода, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости» - говорится в сообщении МЧС.

В пресс-службе ведомства мне также рассказали о том, что «сводные пиротехнические отряды продолжают разминирование объектов инфраструктуры и территорий». «Обследовано почти 164 гектара площадей, обнаружено и обезврежено более 32 тысяч взрывоопасных предметов»

А вот в работе мобильных комплексов информирования и оповещения населения появились новые моменты - они начали транслировать выпуски новостей российских федеральных и местных - республиканских телеканалов.

Регулярно передают и справочную информацию - как оформить документы на получение пособий и не только, где можно устроиться на работу.

Жителям рассказывают об адресах и графике работы социальных и экстренных служб, напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.