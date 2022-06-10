Вопрос дня: А как вы собираетесь провести эти первые солнечные выходные? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана ЖУРОВА, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам:

- Я вышла в четверг из дома, почувствовала пекло и поняла, что в выходные все точно будут возмущаться жарой. Но мне проще - я поеду на уик-энд к избирателям в Питер, в родной Кировск, где 13 июня будет день города и где жара нечастый гость.

Юрий БАРЗЫКИН, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- Жара недолго длится - пройдет ее пора. Я советую к этим трем дням добавить еще шесть и слетать на Черноморское побережье. Или на машине махнуть в Санкт-Петербург. Беспроигрышный вариант - Золотое кольцо. Сам я остаюсь в Москве, где много дел, но надеюсь на вечерние визиты в парки. Наверняка выберусь в любимое Измайлово.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Союза автомобилистов:

- Я проведу эти три дня в городе - у меня такой насыщенный кабриолетный сезон, что друзья уже спрашивают, почему у меня такое загорелое лицо. Кстати, в субботу в самую жару у нас слет ретроавтомобилей.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Я буду в Сочи на юбилейном фестивале «Красная гвоздика». Сюда приехали участники из шести стран, в том числе из Китая и Казахстана. Есть запрос на родную песню на родном языке - этому не могут помешать ни жара, ни санкции. Вернусь в московскую жару в понедельник, 13-го.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Предполагаю на три жарких дня уехать в Подмосковье - ко мне друзья приедут, мы сядем в тени и сможем обсудить с ними все, что нас волнует.

Юрий ЛОЗА, певец и композитор:

- Июньские праздники для нас - это трудовые будни. Эти дни всегда сопровождались работой, несмотря ни на какую жару.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Этот уик-энд я проведу за изучением биологии - ЕГЭ у меня сразу после праздников.