Во Франции правительство изменило законы для аутистов после просмотра фильма

На главную роль пригласили Венсана Касселя Фото: кадр из фильма

В 2015 году на Каннском фестивале показали фильм «Особенные». Его сняли режиссеры – создатели киношедевра «1+1» Оливье Никаш и Эрик Толедано. В «Особенных» они рассказали о двух героях – мужчинах, основателях благотворительных организаций Стефане Бенаму и Дауду Тату.

Тату и Бенаму помогали и помогают подросткам с тяжелыми формами аутизма адаптироваться к жизни, учат их общаться с другими людьми и вести самостоятельный образ жизни.

Фильм «Особенные» получился остроумным и воодушевляющим, чего не скажешь о реальных процессах в жизни.

Стефан и Дауд – друзья, которых объединяет одно общее дело. Их подопечные боятся людей, окружающей действительности, им трудно учиться, часто они не могут получить образование и получить хорошую работу. Их считают за сумасшедших и стараются держаться от них подальше.

У Стефана нет жены и детей. Его семья – дети с аутизмом, от которых отказались родители. В них он вкладывает свою душу и любовь. Дауд, несмотря на то, что его семейная жизнь лучшим образом, уделяет свободное время беспризорникам и подросткам из неблагополучных семей. Их он пытается наставить на путь праведный, объясняет, зачем нужно ходить в школу и не попрошайничать.

Часто Стефану и Дауду помогают их же бывшие воспитанники. Проникнувшись делом своих наставников, многие забывают о прошлой жизни и начинают заниматься благотворительностью.

Именно милосердие и подтолкнуло создателей фильма «Особенные» рассказать историю Бенаму и Тату. На протяжении 20 лет они собирали материал. На главные роли в фильме пригласили французских актеров - Венсана Касселя, который сыграл Стефана, и Реду Катеба – ему досталась роль Дауда.

Социальная драма открыла глаза на проблему людей с особенностями развития. Президент Франции Эммануэль Макрон, испытав потрясение, увидев этот фильм, внес в законодательство страны ряд изменений, улучшающих жизнь детей с аутизмом. Также он обратил внимание на волонтерские организации, занимающиеся этой проблемой. Сейчас в Париже, к примеру, работает несколько кафе, в которых трудоустроены люди с синдромом Дауна и аутизмом.

По словам французского лидера, нужно непременно повышать осведомлённость общества, менять взгляды людей на проблемы людей с инвалидностью, необходимо помогать таким людям интегрироваться в обычную среду. И сделать это можно, только объединив административный ресурс с усилиями таких людей, как Стефан Бенаму из Дауд Тату.