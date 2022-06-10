Военная спецоперация на Украине 10 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июня 2022 года.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Следствие установило, что они за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Все трое приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.

Сложивший полномочия бывший глава теробороны Херсона Валентин Бондаренко в разговоре с журналистами обратился к сослуживцам с призывом сдаться и назвал сопротивление бессмысленным.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил размещение резервного центра обработки данных налоговой службы Украины в Польше, тем самым дав Варшаве доступ к информации о состоянии финансов незалежной и ее граждан, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

Власти Украины должны отказаться от милитаристской риторики, чтобы решить вопрос с вызовом зерна из портов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.