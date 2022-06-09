Герои спецоперации «Z»: сержант Васильев вывел бензовоз из-под шквального огня диверсантов.

На территории Астраханского кремля состоялась торжественная встреча личного состава Управления Росгвардии по Астраханской области, прибывшего после выполнения задач специальной военной операции.

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами Вооруженных сил России, что проявили свой профессиональный опыт, бескомпромиссный характер и выполнили боевые задачи.

Герои спецоперации «Z» спасают мирных граждан от угроз и издевательств, от жестоких провокаций и всего того, чего бы нормальная власть со своим народом никогда бы не сделала. Но никогда не творят самосуд и не мстят тем, кто бросил оружие.

«Благость и милосердие потребны героям», - повторял легендарный русский полководец Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения в Европе. А еще напоминал солдатам, что «Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови». Эти слова генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения сегодня, как никогда актуальны и сегодня.

Сегодня уже десятки попавших в плен украинских военнослужащих дают подробные показания, где изобличают преступный киевский режим в военных преступлениях. А решение о смертной казни иностранных наемников и националистов принимает уже суд, полагаясь на материалы следствия, законного обвинения и свидетельские показания пострадавших.

ВОССТАНОВИЛ ПОД ОБСТРЕЛОМ ЛИНИЮ СВЯЗИ

Старший прапорщик Вячеслав Калачев

Фото: Министерство обороны РФ

«Старший прапорщик Вячеслав Калачев с первых дней специальной военной операции обеспечивал бесперебойную связь внутри батальонно-тактической группы российских десантников, а также с вышестоящим командованием.

В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал старший прапорщик Вячеслав Калачев, попало под ответный вражеский обстрел.

В результате разорвавшегося рядом с радиостанцией минометного снаряда были повреждены линии связи. Понимая, что потеря связи лишит командования возможности координировать действия подразделений в наступлении, старший прапорщик Вячеслав Калачев под непрекращающимся минометным огнем противника вместе с личным составом выдвинулся для устранения повреждений. Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению ударами с вертолетов их военной техники и живой силы. Самоотверженные действия старшего прапорщика Калачева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой и обеспечить устойчивую связь и лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому националистов».

ГРАМОТНО ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ В БОЮ

Рядовой Дмитрий Акулинин

Фото: Министерство обороны РФ

«Действуя в составе группы российских десантников, рядовой Дмитрий Акулинин выполнял задачу по вытеснению остатков вооруженных формирований украинских националистов и диверсантов из освобожденного населенного пункта. Продвигаясь по городу, Дмитрий обнаружил вооруженную группу украинских радикалов, численностью до 20 человек. Группа располагалась на специально оборудованных скрытных позициях. Дмитрий Акулинин быстро оценил обстановку и, заняв занять выгодную позицию для стрельбы, одним из первых вступил в бой. Грамотно определив приоритеты, Дмитрий сразу уничтожил пулеметчика и гранатометчика, существенно снизив боевой потенциал противника. В ходе ответного огня боевиков рядовой Акулинин получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести бой с противником. По итогам боестолкновения группа боевиков была уничтожена».

ВЫВЕЛ БЕНЗОВОЗ ИЗ-ПОД ШКВАЛЬНОГО ОГНЯ

Сержант Олег Васильев

Фото: Министерство обороны РФ

«С начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сержант Олег Васильев выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. С целью бесперебойного тылового обеспечения основных сил полка выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу полка на линию соприкосновения с силами националистов. Противник, пытаясь перекрыть возможность поступления материальных средств российским подразделениям, боевики открыли минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой Олег вез топливо. Сержант Васильев проявил личное мужество, опыт и профессионализм, вывел автомобиль из-под огня, в результате чего сохранил запасы топлива, что позволило избежать потерь личного состава и уничтожения техники. В дальнейшем, в условиях, сопряженных с риском для жизни, обеспечил заправку горючим техники подразделений на передовых позициях. Всего за время специальной военной операции Олег Васильев совершил более 30 выездов и перевез свыше 150 тонн топлива».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На территории Астраханского кремля состоялась торжественная встреча личного состава Управления Росгвардии по Астраханской области, прибывшего после выполнения задач специальной военной операции.

«В ходе специальной военной операции бойцы СОБР и ОМОН осуществляли разминирование гражданских объектов, розыск и обнаружение схронов с оружием и боеприпасами, сопровождали гуманитарные грузы, оказывали помощь мирным гражданам и сопровождали раненых в медицинские учреждения», - отметил полковник полиции Павел Антонов, возглавлявший сводный отряд полиции специального назначения в период проведения спецоперации.

ОМОН Управления Росгвардии по Астраханской области выполнял задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, участвовал в восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях. Подразделения ОМОН «Сапсан-Юг» из незаконного оборота изъяли 112 единиц стрелкового оружия, более 30 000 боеприпасов, обезвредили 75 артиллерийских снарядов и более 200 мин, уничтожили свыше 15 кг наркотических веществ, а также 1200 бутылок с зажигательной смесью, которые были подготовлены для применения против российских войск и мирных жителей.

За личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по обеспечению государственной безопасности Российской Федерации, глава региона Игорь Бабушкин и генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов вручили 11 сотрудникам спецподразделений государственные награды: медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«После начала спецоперации вы одними из первых отправились защищать нашу Родину от нацистской заразы, вы одними из первых подставили своё мужественное плечо нашим соотечественникам в Донбассе, невзирая на риск для своей жизни, каждый из вас вложил свой неоценимый вклад в нашу будущую Победу. Спасибо за службу и грамотное выполнение задач, поставленных Верховным главнокомандующим, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Отдельные слова благодарности губернатор выразил семьям, женам и детям росгвардейцев.

СПРАВКА «КП»

Кроме участия в специальной военной операции, сотрудники спецподразделений Росгвардии выполняют постоянные задачи на территории Астраханской области. Так, по итогам прошлого года астраханские СОБР и ОМОН приняли участие более чем в 2700 специальных мероприятиях: они задержали более 250 правонарушителей, изъяли из незаконного оборота более 1500 единиц оружия и боеприпасов. Специалисты-взрывотехники Управления Росгвардии по Астраханской области обследовали свыше 1800 объектов социальной сферы. Обнаружено и обезврежено более 470 единиц различных взрывоопасных предметов.

СОБР «Каспий» ведет свою историю с января 1993 года. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, более 30 сотрудников спецподразделения награждены орденом Мужества. Некоторые офицеры удостоены этой награды дважды. Свыше 100 спецназовцев награждены медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней.

На счету бойцов ОМОН «Сапсан-Юг» сотни проведенных спецопераций по задержанию опасных преступников как на территории Астраханской области, так и за ее пределами. Более 80 сотрудников отряда за время его существования были удостоены государственных наград.