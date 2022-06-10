«Мост в будущее России»: Что будут обсуждать на форуме в Санкт-Петербурге

ПМЭФ-2022 пройдет в северной столице на следующей неделе

С 15 по 18 июня состоится традиционный Петербургский международный экономический форум. Он станет юбилейным — 25-м. И, похоже, очень насыщенным с точки зрения деловой повестки. Девиз форума «Новый мир — новые возможности». В числе участников представители 127 стран мира и около 3000 российских и зарубежных компаний.

- Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы, - заявил в приветственном слове к участникам форума президент России Владимир Путин.

- Форум – глубоко содержательное мероприятие на высшем уровне, имеющее особое значение для развития страны и влияющее на установление и поддержание отношений с иностранными партнерами на прагматичной основе и в соответствии с принципами многополярного мира. Насыщенная деловая программа ПМЭФ познакомит участников с новыми возможностями и значимыми перспективами для международного сотрудничества, которые пока до конца неочевидны для некоторых западных участников бизнес-процессов, – добавляет Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ.

Основные сессии форума будут посвящены международному сотрудничеству, кооперации в сфере энергетики и транспорта. Цель круглых столов и заседаний — найти точки роста и восстановить разрушенные санкциями кооперационные связи и логистические цепочки. По традиции главным событием форума станет пленарное заседание с участием президента России. Оно пройдет в пятницу, 17 июня. Всю программу можно посмотреть на официальном сайте форума.