Мальчик проходит курс химиотерапии и переносит лечение очень тяжело

В шесть лет Дима весит 18 кило, но это "восемнадцать килограммов надежды", как говорит его мама. Мальчик проходит курс химиотерапии и переносит лечение очень тяжело. Сил на еду просто нет, постоянно рвет и лихорадит. И единственное, что Дима сейчас умеет хорошо - это спать. Спать почти круглые сутки, забросив все игрушки и слабо улыбаясь, лишь когда мама зачитывает смешные сообщения от старшей сестренки. Она так старается поддержать его!

Но на самом деле и Диме и всей его семье сейчас не до шуток, потому что жизнь мальчика под угрозой. Его диагноз - юингоподобная саркома левой берцовой кости.

- Я когда в феврале шишку на его левой ноге обнаружила, подумала, просто ударился, – говорит мама Юля, - он же у нас такой веселый и непоседливый всегда был. А теперь… Просто не узнаю ребенка. Нам очень страшно!

Диму должна спасти пересадка здорового костного мозга. Но до операции еще нужно дожить. А слабый организм уже почти не вытягивает химиотерапию. Чтобы Дима стал сильнее и справился, ему требуется провести аферез - мобилизацию и сбор его периферических гематопоэтических стволовых клеток. Это позволит врачам улучшить формулу крови ребенка и подготовить к предстоящей операции. Но стоит такая процедура 500 000, которых у многодетной семьи просто нет.

Папа Димы строитель, мама работала воспитательницей в детском садике, но теперь ухаживает за Димой. С сестренками сидит бабушка.

В общем, самим Ушаковым такую сумму не потянуть. Помогите, пожалуйста, спасти Диме жизнь!

Поддержать Диму вы можете, отправив со своего телефона смс с текстом: life[пробел]cумма, например,: life 300 на номер 3116.

Сумма минимального пожертвования составляет 10 рублей.

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