В финале шоу «Новая звезда — 2022» споют Юта, Зара и Юлия Савичева. Теона Дольникова выбыла из проекта

Группа La Alma (Республика Татарстан). Фото: телеканал "Звезда"

В День России, 12 июня, в эфире телеканала «Звезда» пройдет финал седьмого сезона всероссийского вокального конкурса «Новая звезда — 2022».

Двадцать финалистов, пробившихся сквозь все этапы шоу, поборются за главный приз — 1 миллион рублей и возможность ротации победной песни на одной из популярных российских радиостанций.

Balash (Дмитрий балашов,Республика Коми) и Ильдар Абдуллин. Фото: телеканал "Звезда"

Финалисты (солисты, дуэты и музыкальные коллективы) исполнят новые песни, написанные специально для них известными композиторами, участниками шоу, а также победителями конкурса «Новая Звезда. Битва композиторов!».

Анна Ляшенко. Фото: телеканал "Звезда"

В последний вагон финала буквально впрыгнула вокалистка из Самарской области — Анна Ляшенко. Ей повезло, потому что популярная солистка мюзиклов Теона Дольникова, представлявшая Москву, не смогла продолжить участие в проекте, и одна путевка в финал оказалась вакантной.

Концертный ансамбль Адмиральский час (Камчатский край). Фото: телеканал "Звезда"

В последнем этапе конкурса публика также увидит спецномера от суперзвезд: лидер группы «Рондо» Александр Иванов и певица Юта вместе с финалистами исполнят песню конкурса «Новая Звезда. Битва композиторов!», а участница «Евровидения» Юлия Савичева вместе с Зарой выйдут на сцену в окружении подопечных благотворительного фонда «Измени одну жизнь» — деньги, собранные в финале в результате СМС-голосования, отправятся именно в эту организацию.

«Новая звезда — 2022», «Звезда», воскресенье, 18.15