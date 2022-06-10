Американская авиакомпания отказалась пропускать в самолет мальчика-аутиста и оставила его на краю света

Семью высадили из самолета авиакомпании United Фото: REUTERS

Жительница американского штата Нью-Джерси отправилась вместе со своими тремя детьми и другом в отпуск на Арубу. У Элайджи, 15-летнего старшего сына Джейми Грин – низкофункциональный невербальный аутизм. Это заболевание относят к так называемой невидимой форме инвалидности.

После недельного отдыха на Карибах мать с детьми прибыла в аэропорт, чтобы отправиться домой. Они зарегистрировались на рейс, сдали чемоданы в багаж и уже заходили в самолет. Но на входе в воздушное судно у Элайджи началась паническая атака. Мать и ее друг усадили мальчика в кресло и слегка удерживали его, но он не успокаивался.

Джейми дала сыну успокоительное, но стюардесса озвучила приказ – всем пятерым необходимо покинуть самолет. Грины не стали спорить и вернулись в отель, где начали искать другие способы покинуть остров.

Американские дипломаты, страховые компании, благотворительные организации – кому только не звонила Джейми с просьбой о помощи, но все было безрезультатным. Ее друг отвез двух детей в Америку, чтобы те могли вовремя вернуться в школу. А Джейми и Элайджа продолжали оставаться на Арубе.

Ее мольбы о помощи услышал в соцсетях д-р Джулиан Маха, специализирующийся на оказании помощи людям с невербальными нарушениями. Он связался с руководством круизной компании Cruises, которое согласилось забрать Джейми и Элайджу ближайшим лайнером с Арубы, пишет DailyMail.

Через три недели после того, как Гринов ссадили с самолета авиакомпании United, они поднялись на борт роскошного корабля, направлявшегося во Флориду. Там их встретили волонтеры и помогли добраться до Нью-Джерси.

Джейми назвала месяц своего карибского плена душераздирающим, грустным и прекрасным одновременно. Она считает, что авиакомпании должны научиться относиться к аутистам так, как они относятся к т.н. видимым инвалидам, и надеется, что их политика изменится после того, как ее историю узнал весь мир.