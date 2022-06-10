Американский телеведущий Грег Гутфельд назвал Байдена худшим президентом США

Столь резкую реакцию со стороны телеведущего вызвало заявление Джо Байдена о том, что инфляция является «проклятием нашего существования» Фото: REUTERS

Популярный американский телеведущий Грег Гутфельд в своей программе на Fox News заявил, что считает Джо Байдена худшим из всех президентов США. Он также усомнился в способностях Белого дома укротить галопирующие цены на бензин.

– Без вопросов – он худший президент в моей жизни. Цены на продукты растут. Может быть, власти и смогут добиться их снижения, но это не касается бензина, потому что они не хотят, чтобы мы его использовали. Хуже всего тут то, что президентство Байдена создано для насмешек, – сказал журналист.

Столь резкую реакцию со стороны телеведущего вызвало заявление Джо Байдена о том, что инфляция является «проклятием нашего существования».

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что инфляция в стране не только достигла рекордных значений, но и останется высокой в обозримом будущем.

По словам Гутфельда, ведущий Джимми Киммел, который общался с Байденом в рамках своего ток-шоу, вышел из привычного образа комика, когда речь зашла об инфляции. По определению журналиста, «Киммел кормил Байдена с ложечки» и общался с ним как со слабоумным в доме престарелых.

Впрочем, прогресс в логических построениях немолодого американского президента все же есть: ранее он упрямо утверждал, что все проблемы в США, в том числе и инфляция, - результат российской специальной военной операции на Украине.

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