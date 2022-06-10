Пентагон признал, что оказывал поддержку биолабораториям на Украине

Ранее власти США упорно утверждали, что никаких лабораторий на Украине нет Фото: Shutterstock

Власти США признали, что за два последних десятилетия на Украине оказывалась поддержка 46 биологическим лабораториям, диагностическим центрам и различным учреждениям здравоохранения.

Согласно распространенному Министерству обороны США релизу, американская помощь была направлена прежде всего на обеспечение биологической безопасности на территории Незалежной, а также на обеспечение максимально эффективного эпидемиологического надзора.

– США в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего Советского Союза. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общественного здравоохранения и смежных областей со всего правительства США, – сказано в документе.

По утверждению Пентагона, все работы велись с соблюдением международного и украинского законодательства и были достаточно открыты – к ним периодически подключались различные организации, в том числе, Всемирная Организация Здравоохранения.

Отдельно в релизе подчеркивается, что никакие военные программы в данных биолабораториях не реализовались.

Видимо именно поэтому зам. госсекретаря США Виктория Нуланд в середине марта выразила серьезную озабоченность тем, что российские военные в ходе спецоперации могут взять под контроль эти лаборатории. А затем, вплоть до нынешнего заявления Пентагона, власти США упорно утверждали, что никаких лабораторий на Украине нет, а слова Нуланд были вырваны из контекста.

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