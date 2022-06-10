Мобилизация на Украине приняла истерический характер "охоты" на призывников

Президент Украины признал, что ВСУ в сутки теряют до 100 бойцов безвозвратными потерями Фото: REUTERS

Говорить правду о сложившейся ситуации украинским властям становится все невозможнее. Но врать по-прежнему также невозможно. В итоге руководители этой страны прибегают к некоей полуправде-полулжи.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что ВСУ в сутки теряют до 100 бойцов безвозвратными потерями. То есть убитыми. Его слова подтвердил и министр обороны Украины Алексей Резников – до сотни убитыми и до 500 ранеными каждые сутки. Но свое руководство подвел советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который вдвое увеличил количество украинских потерь – до 200 убитых ежедневно. Оценивая эти цифры, стоит отметить, что настоящей правды украинские руководители никогда не скажут и не признают реальные потери.

По этой причине, а также в результате просмотра большого количества видеороликов с обращением ВСУшников к самому главному украинскому начальству с обвинениями и жалобами, что их бросили, не снабжают, отправляют на фронт безоружным "пушечным мясом", военкоматам Украины становится все труднее проводить мобилизацию подотчетного контингента.

В украинских сегментах Сети полным-полно свидетельств, что на граждан Украины, подлежащих мобилизации, объявили настоящую "охоту", отлавливая их везде, где только удается это сделать. Повестки вручают уже не только по месту жительства, но и посетителям кафе и ресторанов, в очередях на автозаправках (благо там автомобилист совершенно беспомощен и никуда не может деться из очереди), просто в ходе проверки документов на улице.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, отвечая на многочисленные жалобы и поднявшееся общественное возмущение, заявила, что "в законе не запрещено" вручать повестки на блок-постах, автозаправках, на улице и, вообще, в любом месте, где подлежащего мобилизации призывника отловят представители власти. Более того, Нацполиция вправе не просто вручать повестки, а и силой доставлять призывников в войсковые центры комплектования. Альтернативой в случае неявки в военкомат по повестке называют штрафы – от 1700 до 3400 гривен. Но это официально. В неофициальном порядке для того, чтобы военком закрыл глаза на откос от службы и отправки на фронт суммы примерно в 2-3 раза больше по номиналу, вот только не в гривнах, а в долларах США или евро. Попытки откосить по медицинским показателям не очень популярны у призывников. Медики берут мзду поменьше, чем военкомы, но сила справок об инвалидности или энурезе уже не такая, как в мирное время: военкомы отправляют больных в армию с той же легкостью, что и здоровых. Как в известном постсоветском фильме: "Мы твой позорный недуг в подвиг определим". А если кто не спрятался, военком не виноват.

В такой ситуации украинские призывники, не имеющие необходимых денежных средств, предпочитают устраивать игру в прятки и "кошки-мышки", меняют место жительства, прячутся у знакомых и родственников.

Как бы в издевку над киевским режимом на освобожденной от пронацистской власти Украины территории ничего из перечисленного украинцам не грозит. Да, там много проблем, работы, надо ликвидировать последствия боев, восстанавливать дома и инфраструктуру, разрушенные, как правило, самими же ВСУ, и уже совершенно точно, никого не насилуют, что Киве был вынужден признать сквозь зубы. Но никто не отлавливает мужчин и не отправляет их на смерть, нарядив в камуфляж и выдав в руки автомат лохмато-бородатого года выпуска.

Не охотники, не убийцы и не агрессоры. А смерть прилетает в освобожденные города только на снарядах и ракетах ВСУ. Что тоже не способствует появлению теплых чувств к Киеву. Количество живых ресурсов у Зеленского и его команды уменьшается, что вынуждает его ко все более радикальным шагам.

Такими темпами они скоро и до призыва в "Зелеюгенд" дойдут.