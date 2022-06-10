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Политика10 июня 2022 5:40

Шойгу поздравил выпускников военных вузов

Этим летом погоны младших офицеров получат почти 14 тысяч слушателей военных вузов, среди которых 200 девушек
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений

Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений 2022 года с окончанием учебы. Этим летом проходит выпуск офицеров из 36 образовательных организаций Минобороны России и 30 военных учебных центров при гражданских вузах.

«Это торжественное событие вы отмечаете в непростое для нашей страны время, когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины. В этих условиях главной опорой государства становятся армия и флот, а к офицерам предъявляются повышенные требования. Командиры всех рангов должны быть не только высококлассными специалистами, готовыми принимать нестандартные решения, но и верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке, повести за собой подчинённых и сберечь их жизни», - говорится в поздравительном адресе министра.

«Всего завершают обучение почти 14 тыс. офицеров, из них более 1 тыс. офицеров-слушателей - по программам магистратуры и почти 13 тыс. офицеров-лейтенантов - по программам специалитета, в т.ч. около 200 девушек», - говорится в сообщении Минобороны России.

К числу популярных специальностей можно отнести военных летчиков и штурманов, десантников, моряков, разведчиков и танкистов. В числе наиболее востребованных командные вузы Сухопутных войск, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

«Уверен, что полученные в военно-учебных заведениях знания и навыки позволят вам в полной мере соответствовать этим высоким требованиям, надежно стоять на защите Отечества, достойно продолжать славные традиции российского воинства», - отмечается также в адресе.

Сергей Шойгу поблагодарил профессорско-преподавательский состав и командиров курсантских подразделений за «подготовку профессионалов и воспитание преданных сынов и дочерей Отчизны».

КСТАТИ

Первая торжественная церемония вручения дипломов об окончании вузов пройдет 11 июня в Военной академии материально- технического обеспечения (г. Санкт-Петербург). В День России вдвойне праздничная атмосфера будет в филиалах Военной академии материально-технического обеспечения (г. Омск) и (г. Пенза), а также Краснодарском высшем военном училище.

В мероприятиях посвященные выпуску, примут участие руководящий состав Минобороны России, главы регионов и общественные деятели.

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