Великобритания вписалась за террориста

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Великобритания, США, ряд представителей стран Евросоюза уже выступили с осуждением вынесенного в Донецке смертного приговора трем наемникам. Приговору посвящены и все британские газеты, сюжеты о суде и его решении с завидной регулярностью выходят на телеканалах.

Все они характеризуются утверждениями о том, что приговор неправомерен, ДНР не имеет никаких прав на такое решение. Все они называют наемников добровольцами и военнопленными. Ладно, когда такое несут не слишком образованные журналисты, но Государственный секретарь США, а в первую очередь – глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

- Призываем Россию и её сателлитов уважать международное гуманитарное право, предоставлять защиту военнопленным, которыми подданные Марокко и Британии являются, так как они служили в составе ВСУ, - заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что "США серьезно обеспокоены смертным приговором в отношении иностранных граждан", вынесенным на "фиктивном судебном процессе". Вы уж определитесь, господа, или иностранные граждане, или военнослужащие ВСУ.

Лиз Трасс вылила пару ведер крокодиловых слез.

- Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать всё, что можем, для их поддержки, - объявила глава МИД Великобритании.

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании (в одном лице) Доминик Рааб подтвердил, что Великобритания будет обжаловать приговор.

Все они вместе с журналистами, рассказывают, какими хорошими мальчиками были Шон Пиннер и Эйден Эслин (по другой версии - Аслин). И что пошли они воевать на Украину из добрых и благородных побуждений. Прямо-таки защитники цивилизации от варварских орд орков Кровавого Мордора. Да их, по версии Запада не наказывать надо, и, уж тем более, не расстреливать, а награждать. Может быть, даже возвести в рыцарское достоинство.

Вот только одна маленькая неувязка вкралась во все эти дебаты одностороннего характера. Когда министры правительства Ее Величества наперебой защищают британских наемников, они как-то забывают, что тот же Шон Пиннер был объявлен в розыск у себя на Родине, в самой Великобритании. И не за кражу пачки сигарет в супермаркете, а по статье терроризм. Этот фрагмент его жизни, кстати, нашел отражение и в приговоре Верховного суда ДНР.

- Пиннер Шон, родом из Великобритании, ранее проходил службу в вооруженных силах данного государства. В последнее время Пиннер Шон проживал в городе Мариуполе совместно со своей супругой, гражданкой Украины. Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях, - зачитал судья один из фрагментов жизнеописания британского наемника.

Это "доброволец" не добровольцем поехал "воевать за демократическую Украину". Его в Великобритании признали террористом. Он и там был отбросом, которому место в тюрьме. Он сбежал от правоохранительной системы в своей стране, чтобы не сидеть в английской тюрьме за совершенные им преступления. А потом совершил еще и другие. Короткая память? Забыли? Или это террорист, чей надо террорист? Это другое. Да, Лиз Трасс? И как теперь поднимать знамя международной борьбы с террором? Еще и американцев подставили, вынудив защищать не просто наемников, а террористов. Военнопленный террорист (да еще по версии самого Запада) – это, согласитесь, даже не нонсенс. Это гораздо круче.

А-я-я-яй, неудобненько как получилось, да?

И стоит ли ждать от западных журналистов, что они не обойдут этот факт своим вниманием?