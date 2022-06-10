Минобороны России показало видео "охоты" беспилотников за украинскими националистами

Расчеты БПЛА подразделения морской пехоты осуществляют поиск и разведку целей

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной военной операции.

«Расчеты БПЛА подразделения морской пехоты осуществляют поиск и разведку целей, с последующей выдачей целеуказаний для артиллерийских подразделений. В ходе боя расчеты беспилотников осуществляют корректировку огня артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов и техники противника», - комментируют видеокадры в Минобороны России.

Вот почему никто не верит Зеленскому, который заявляет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют убитыми 100-200 военнослужащих. Конечно, это не так. На ежедневных брифингах Минобороны ежедневно звучат цифры в два-три раза больше. И берутся они не с потолка.

Операторы беспилотников без труда могут сосчитать живую силу противника. Все прекрасно видно: сколько выбежало из ангара, сколько добежало до другого здания, что через секунды превратиться в руины.

Также беспилотники осуществляют разведку действий отступающих подразделений ВСУ.