В подмосковном элитном посёлке разразился скандал из-за строительства коттеджа Ксении Собчак

Строители на доводы возмущённых жителей не реагировали, они лишь дали понять, что их заказчик — не простой человек, а телеведущая и журналистка Ксения Собчак Фото: СОЦСЕТИ

Эта история тянется уже около 1,5 лет, и, как всегда, конфликты соседей не бывают простыми. Особенно, когда они разворачиваются между владельцами коттеджей в элитных посёлках Подмосковья. Казалось бы, у каждый дом огорожен, все живут отдельно и мешать друг другу не должны. Так и было, пока к одному из строящихся в посёлке Солослово коттеджей не стали проводить коммуникации. Утром жители одного из домов заметили возле своих владений строителей, которые начали копать траншею впритык к их забору. Такое вторжение им не понравилось. Они стали выяснять у рабочих, на каком основании те проводят работы. Строители сказали, что они прокладывают коммуникации к одному из строящихся домов. Соседи возмутились, что такие работы не должны вестись так близко к фундаменту и забору их дома, ведь это может вызвать повреждение строений. Кроме того, по словам хозяев, это запрещено различными строительными и противопожарными нормами, а так же требует их согласия, как владельцев земли.

Но строители на доводы возмущённых жителей не реагировали, они лишь дали понять, что их заказчик — не простой человек, а телеведущая и журналистка Ксения Собчак. После чего владельцам территории, которую затронули земельные работы, порекомендовали успокоиться. Иначе вопрос обещали "решить силой". Но семья не собиралась терпеть такой произвол и продолжила сопротивляться незаконным работам.

И очень скоро обещание строителей сбылось, через несколько дней после начала земельных работ к дому нагрянула толпа охранников. По словам владельцев дома, все они имели непосредственное отношении к Ксении. Секьюрити с соседями не церемонились, они оттеснили владельцев дома и защищали от них строителей, пока те копали траншею против их воли. Весь этот процесс сопровождался угрозами и оскорблениями в адрес жителей дома. Семья не могла противостоять толпе огромных агрессивных мужчин и завила на них в полицию.

— Поступило заявление от 36 летнего жителя д. Солослово о том, что он просит принять меры к лицам, которые угрожали физической расправой ему и его семье, а так же осуществляли незаконную земельную работу возле его дома, — cообщил источник kp.ru

Мужчина рассказал полицейским, что его семье нанесли не только моральный вред, но и имущественный. Фундамент дома из-за траншеи стал разрушаться, а забор и вовсе завалился из-за действий строителей. Один из них толкнул ограждение во время работ, после чего оно упало в нескольких сантиметрах от матери заявителя, женщина чудом не пострадала. Дом теперь требовал капитального ремонта. Но точную сумму ущерба могли определить только эксперты. Семье пришлось обращаться за помощью к ним и долго ходить по судам, чтобы восстановить справедливость. Журналисты kp.ru cсвязались с пострадавшими.

— Сейчас конфликт уже исчерпан, свои выводы мы сделали, с соседями живём мирно, — прокомментировал ситуацию владелец дома

В разговоре с журналистами мужчина не стал возвращаться к неприятным подробностям этой истории и называть сумму причинённого ему ущерба.

По информации kp.ru, Ксении Собчак принадлежат два соседних участка в деревне Солослово. Цены на недвижимость в округе варьируется от 100 до 160 миллионов рублей, но встречаются и дома намного дороже.

По данным СМИ телеведущая владеет двумя особняками, расположенных рядом друг с другом. В одном из них Ксения жила до замужества с Константином Богомоловым. Дом оформлен в современном классическом стиле и отделан мрамором и лепниной, а его площадь составляла 320 кв. метров. После свадьбы Ксения занялась новой стройкой на соседнем участке. Новый проект дома был рассчитан уже на 1000 кв. метров. Его должны были выполнить из финской сосны. В проекте были учтены бассейн, спортивный зал и большая терраса.