Военные Росгвардии приняли роды в поезде

Фельдшер московской дивизии Центрального округа Росгвардии прапорщик Раида Гаджиева с младенцем, который появился на свет благодаря ее помощи. Фото: Росгвардия

В ночное время у одной из пассажирок поезда Чита-Москва начались предродовые схватки. Проводница, зная, что в соседнем вагоне едет военный медик Росгвардии, обратилась к росгвардейцам за помощью.

Фельдшер московской дивизии Центрального округа Росгвардии прапорщик Раида Гаджиева организовала принятие родов у пассажирки поезда Чита-Москва прямо в купе. В принятии родов ей помогали другие военнослужащие дивизии – заместитель командира батальона по военно-политической работе майор Константин Дружин и ефрейтор Евгений Орлов.

«Ситуация была безотлагательная, медлить было нельзя, поэтому я быстро собралась мыслями и силами, чтобы принять роды. Стойкость и уверенность в своих силах и знаниях у меня всегда была. Не было ни страха, ни растерянности, даже когда увидела этот страх и слезы у отца роженицы. Я выполнила свой профессиональный долг и просто не могла оставить девушку в такой ситуации», - поделилась впечатлениями Раида Гаджиева.

«В результате роды, которые продлились около полутора часов, прошли успешно, на свет появился мальчик. На ближайшей станции маму и сына росгвардейцы передали прибывшим медработникам», - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что Раиде Гаджиевой принимать роды довелось впервые. До этого с этой процедурой она сталкивалась во время практики в период учебы в медицинском колледже.

Начальник поезда выразил благодарность военнослужащим, которые помогли появиться на свет будущему защитнику Отечества.

Отметим, прапорщик Раида Гаджиева в этот день находилась при исполнении: вместе с другими военнослужащими дивизии сопровождала команду новобранцев, призванных на военную службу в Росгвардию, из Красноярска в Москву.