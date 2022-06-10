Минобороны: ракетными ударами разбит аэродром Днепр

В результате ударов было поражено 46 районов сосредоточения живой Фото: REUTERS

В Донбассе продолжается планомерное уничтожение боевой техники и личного состава Вооруженных сил Украины. Демилитаризации подвергаются также объекты, где пытаются восстанавливать любые вооружения.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр ликвидирована авиационная техника воздушных сил Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант перечислил цели, которые были уничтожены за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования: «два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Праковиевки Донецкой Народной Республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового Донецкой и Луганской Народных Республик».

В результате ударов другим вооружением оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град».

Больше уничтожили только ракетчики с артиллеристами. За сутки боги войны сравняли с землей 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили более 350 националистов, 7 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 5 орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Конашенков отметил слаженную работу подразделений сил противовоздушной обороны (ПВО), что сбили за сутки Су-25 в районе Долгенького Харьковской области, МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

Прибавилось работы у инженерных подразделений Вооруженных Сил России. Они продолжают разминирование дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районе освобожденных населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок, Сосновое, где уже очищено более пяти квадратных километров территории населенных пунктов, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

195 - самолетов.

130 - вертолетов.

1168 - беспилотных летательных аппаратов.

336 - зенитных ракетных комплексов.

3484 - танка и других боевых бронированных машин.

499 - установок реактивных систем залпового огня.

1843 - орудия полевой артиллерии и миномета.

3528 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции. Боевые расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» совершили марш в назначенный район, сходу заняли огневую позицию и нанесли удар по разведанным целям противника. В ходе огневого налёта расчеты самоходных артиллерийских установок уничтожили бронетехнику подразделений ВСУ на замаскированных позициях.

Результаты боевое стрельбы фиксировались беспилотными летательными аппаратами подразделений ВДВ.

«Полностью поражаем бронированную, легкобронированную технику. Посылы к прорывам пресекаем на месте. Опыт есть, ничего нового. Мы все знаем, все умеем», - заявил один из военнослужащих артиллерийского подразделения ВДВ.