Минобороны: ракетными ударами разбит аэродром Днепр

В результате ударов было поражено 46 районов сосредоточения живой
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В Донбассе продолжается планомерное уничтожение боевой техники и личного состава Вооруженных сил Украины. Демилитаризации подвергаются также объекты, где пытаются восстанавливать любые вооружения.
- Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр ликвидирована авиационная техника воздушных сил Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант перечислил цели, которые были уничтожены за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования: «два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Праковиевки Донецкой Народной Республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового Донецкой и Луганской Народных Республик».
В результате ударов другим вооружением оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град».
Больше уничтожили только ракетчики с артиллеристами. За сутки боги войны сравняли с землей 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили более 350 националистов, 7 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 5 орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Конашенков отметил слаженную работу подразделений сил противовоздушной обороны (ПВО), что сбили за сутки Су-25 в районе Долгенького Харьковской области, МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
Прибавилось работы у инженерных подразделений Вооруженных Сил России. Они продолжают разминирование дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районе освобожденных населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок, Сосновое, где уже очищено более пяти квадратных километров территории населенных пунктов, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
195 - самолетов.
130 - вертолетов.
1168 - беспилотных летательных аппаратов.
336 - зенитных ракетных комплексов.
3484 - танка и других боевых бронированных машин.
499 - установок реактивных систем залпового огня.
1843 - орудия полевой артиллерии и миномета.
3528 - единиц специальной военной автомобильной техники.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции. Боевые расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» совершили марш в назначенный район, сходу заняли огневую позицию и нанесли удар по разведанным целям противника. В ходе огневого налёта расчеты самоходных артиллерийских установок уничтожили бронетехнику подразделений ВСУ на замаскированных позициях.
Результаты боевое стрельбы фиксировались беспилотными летательными аппаратами подразделений ВДВ.
«Полностью поражаем бронированную, легкобронированную технику. Посылы к прорывам пресекаем на месте. Опыт есть, ничего нового. Мы все знаем, все умеем», - заявил один из военнослужащих артиллерийского подразделения ВДВ.