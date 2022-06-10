Украинец пытался найти в России сведения с грифом «совершенно секретно», а получил пять лет колонии

Московский городской суд осудил очередного украинского шпиона за «незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».

Его приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сегодня, когда приговор вступил в законную силу, сотрудники ФСБ России посчитали возможным о приключениях гражданина Украины в России и показать его задержание.

«В августе 2020 года в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области и УФСБ России по специальным объектам федеральных органов государственной власти пресечена противоправная деятельность гражданина России и Украины Андрея Эдуардовича Пыжа, причастного к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну, с целью их дальнейшего перемещения на территорию Украины», - комментируют кадры задержания шпиона Пыжа в центре Москвы.

Следствие и суд установили, что Пыж, «не имея допуска к секретным сведениям, через своего пособника получил материалы о конструктивных особенностях охраняемых режимных объектов г. Москвы», а также технических средствах городской инфраструктуры, составляющих государственную тайну с грифом «секретно» и «совершенно секретно».

Передать полученные сведения шпион не успел. Он почти сразу попал под наблюдение и соответствующие оперативно-следственные мероприятия и был задержан.

На оперативной съемке можно увидеть, как Пыжу передают документы, после чего проходит его задержание.

«При получении от посредника очередных секретных сведений, находящихся на электронных носителях информации, Пыж был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным», - уточнили в ФСБ России.

Вступил в законную силу обвинительный приговор гражданину России и Украины Андрею Эдуардовичу Пыжу, причастному к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну.

Шпион Пыж уже отправился собирать «военные тайны» в российскую колонию.

За последние годы в России задержаны десятки украинских шпионов и осведомителей, которые собирали секретную информацию о Вооруженных силах России и ее военных технологиях в интересах Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. Не сильно это помогло украинским спецслужбам, если сейчас они выклянчивают помощь на Западе.