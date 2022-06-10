«Не было цели ее разорить»: Джонни Депп может не взять у Эмбер Херд деньги, которые она ему должна по суду

9 июня Джонни Депп отпраздновал свое 59-летие. Впрочем, празднует и веселится он уже больше недели - с того момента, как выиграл дело по обвинению в клевете у своей бывшей жены Эмбер Херд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

9 июня Джонни Депп отпраздновал свое 59-летие. Впрочем, празднует и веселится он уже больше недели - с того момента, как выиграл дело по обвинению в клевете у своей бывшей жены Эмбер Херд. Напомним, по решению суда она должна выплатить ему в общей сумме 15 миллионов долларов (сумму из-за разных юридических нюансов в итоге снизили до 10,35 млн долларов). Правда, и Депп должен выплатить Херд 2 миллиона (из-за неосторожных замечаний своего предыдущего адвоката, которые суд посчитал обидными). Но все равно, $8,35 млн Эмбер остается бывшему супругу теперь должна.

В минувшее воскресенье Депп закатил банкет на двадцать персон в индийском ресторане Varanasi, расположенном в Бирмингеме. Обед обошелся ему в 60 000 долларов (тех, кто знает, с какой легкостью актер тратит деньги, эта сумма вряд ли удивит). А в четверг его адвокаты Бен Чу и Камилла Васкес пришли на телешоу Good Morning America. Ведущего больше всего интересовало, не собирается ли Депп на радостях простить бывшую жену - то есть не брать у нее денег. Ну или не только на радостях, а в обмен, например, на то, что она не станет подавать апелляцию.

Адвокаты выражались предельно сдержанно, напирая на то, что не имеют права разглашать никаких подробностей. Но настаивали, что у них не было цели разорить Эмбер Херд, и вообще, «все это было не про деньги», а про восстановление репутации актера, обвиненного бывшей женой в том, что он жестоко и регулярно ее избивал. (Кстати, реабилитация, кажется, и впрямь идет полным ходом: британские СМИ сообщают, что в эфире телеканалов вновь замелькал ролик туалетной воды Christian Dior Sauvage, лицом которой является Депп, а парфюмерные сети начали выставлять флаконы с нею на видные места…)

При этом Камилла Васкес настаивает, что победа Деппа не нанесет удара по движению MeToo. «Мы считаем, что все жертвы [домашнего или сексуального] насилия должны защищать себя. Домашнее насилие не имеет половой принадлежности. В этом случае все факты были налицо. Присяжные, опираясь на них, вынесли единодушное решение».

И все-таки по интонациям юристов многие журналисты сделали вывод, что Джонни и впрямь может простить бывшей супруге долг, если она успокоится. И, в целом, все люди доброй воли надеются, что апелляцию Херд подавать не будет: еще один подобный процесс наша бедная планета вряд ли переживет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат Джонни Деппа допускает, что актер не будет взыскивать с Эмбер Херд выигранные в суде 10,4 млн долларов

Целью артиста никогда не было получение денег – он хотел восстановить репутацию, заявила юрист (подробнее)