Самые дорогие вещи мира: золотой пылесос, джинсы из XIX века и духи в трехлитровой банке

Правда все-таки самыми дорогими джинсами стали не «два икса», а «штанцы» компании Secret Circus за 1,3 миллиона долларов (78 млн рублей).

Стремление человека к тому, чтобы стать самым-самым, воистину неистребимо. Кому-то соревнуется в строительстве небоскребов, кому-то жизнь не мила без необычных украшений. «Комсомолка» заглянула в книги рекордов и выудила из них самые дорогие вещи ежедневного обихода. Каждую из них можно купить, только обладая в карманах бюджетом небольшого города.

ШТАНЫ ЦЕНОЮ В КВАРТИРУ

Если раньше джинсы считались одеждой шахтеров и пастухов, то теперь этот предмет гардероба превратился в настоящий культ. Иначе чем можно объяснить 100 тысяч долларов (6 млн рублей), которые в 2018 году заплатили за модель «ХХ» от компании Леви Страусс. Правда, как пишет Книга рекордов Гиннесса, это была не современная коллекция, а ретро-экземпляр аж из 1893 года, которую выставили на аукционе.

Кстати, «ХХ» довольно сильно отличается от современных образцов – там только один задний карман и нет шлевок под ремень. Возможно, таинственный азиат любит «классику» и собирается носить джинсы как встарь – с подтяжками.

Правда все-таки самыми дорогими джинсами стали не «два икса», а «штанцы» компании Secret Circus за 1,3 миллиона долларов (78 млн рублей). Ребята не стали мудрствовать лукаво, а сразу пошли по проверенному варианту: прикрепили как можно больше бриллиантов на ткань, увеличив таким образом многократно стоимость простого денима. Правда покупателей пока не так много, но по крайней мере один человек все-таки заплатил эти безумные деньги за пару штанов. Имя его держится в секрете.

БРИЛЛИАНТЫ И СТАЛЬ

Самый дорогой диван в истории сделан из нержавеющей стали. Дизайнер Рон Арад решил, что его творение в виде куска металла достойно того, чтобы за него отдали более 300 тысяч долларов, ведь оно входит в уникальную серию из 20 диванов. Правда рекорд поставил только один экземпляр, за который выложили 409 тысяч «баксов» (24,6 млн рублей) на аукционе в Нью-Йорке в 2007 году.

Кстати, выбор простой стали в качестве материала для такого уровня удивителен, ведь многие производители самых дорогих вещей в мире идут по пути наименьшего сопротивления и просто покрывают обычные по своим характеристикам товары драгоценными металлами. Например, самый дорогой пылесос GoVacuum CV62711 стоит 1 миллион долларов (60 млн рублей), просто потому что его корпус сделан из золота Самый дорогой десерт (по версии Гиннесса), за кусок которого просят $25 тысяч (1,5 млн рублей), — это обычное шоколадное мороженое, украшенное 5 граммами съедобного золота, да кроме того бриллиантами, которые после поедания сладости можно унести в домашнюю коллекцию.

Пылесос GoVacuum CV62711

Та же история с самым дорогим портмоне: максимум платины, алмазов и крокодильей кожи и бумажник за 75 тысяч долларов готов (4,5 млн рублей)! Тот случай, когда содержимое кошелька менее ценно, чем сам кошелек.

БАНКЕТ НА МИЛЛИОН

Чем же порадовать свой желудок, если у вас есть штаны за миллион долларов и золотой пылесос? Обычной жареной картошкой тут явно не обойдешься. Любителям здоровых завтраков непременно придется по душе омлет за тысячу долларов (60 тысяч рублей). Именно такое блюдо предлагают гостям ресторана «Norma's» в Нью-Йорке. Помимо традиционных яиц гурманы в этом блюде найдут 280 грамм икры и полкило лобстера вместе с той самой жареной картошкой. Только вот каким обжорой надо быть, чтобы скушать килограммовый омлет!

А вот к такому «пролетарскому» блюду как бутерброд отношение уже проще. Самая высокая цена за тост $145 (более 10 тысяч рублей) была заплачена в 2014 году в том же Нью-Йорке, который почему-то весьма привлекает любителей всего самого дорогого. Делают «бутер» на французском хлебе с добавлением шампанского «Дом Периньон», золотыми хлопьями , трюфельным маслом и особым сыром. Естественно, нельзя забывать о соусе из лобстеров, без которого вкус совсем не тот!

Среди напитков, пожалуй, самой дорогой стала капсула очень редкого кофе, проданная за $55 тысяч долларов (3,3 млн рублей). Пить такой напиток, очевидно, следует только из особой кружки, сделанной из золота в 23 карата (напомним, идеально чистое золото — это 24 карата). Именно такая килограммовая плошка была продана почти за 34 тысячи долларов (2 млн рублей).

Духи «Shumukh» от The Spirit of Dubai

МЕЧТА ПАРФЮМЕРА

Из чего только не делают предметы роскоши! Взять обыкновенный карандаш. Ну сколько он может стоить: 100 рублей, 200, 500? А вот и не угадали: 9 тысяч евро (575 тысяч рублей). Деревянная часть писчего инструмента сделана из 240-летнего оливкового дерева, держатель для него – из 18-каратного золота с 3 бриллиантами.

Гораздо дороже обойдутся ценителям всего самого уникального духи «Shumukh» от The Spirit of Dubai. Отдать за них придется всего $1,3 миллиона (78 млн рублей). Как пишут на официальном сайте компании, на разработку духов ушло три года и множество ингредиентов со всех концов Земли, а в аромате чувствуются нотки янтаря (бывает и такое!), сандалового дерева, мускуса, алойного дерева, чистой турецкой розы, пачули, иланг-иланг и ладана. Кстати, разливается парфюм в трехлитровую тару, прямо как на товарных рынках 90-х годов. Правда, в данном случае флакон украшен более чем 3 тысячами бриллиантов, топазов и жемчужин, а также золотом и серебром.