Глава МЧС Александр Куренков вручил в госпитале тяжелораненому офицеру Орден Мужества

Евгений Вырупаев участвовал в разминировании в Донбассе

В пятницу, 10 июня, в госпиталь имени Вишневского в Москве приехал генерал-лейтенант Александр Куренков.

Здесь уже несколько дней находится на излечении инженер группы проведения пиротехнических и взрывных работ - старший лейтенант Донского спасательного центра Евгений Вырупаев.

30 апреля он вместе с другими бойцами участвовал в разминировании в Донбассе. Старший лейтенант Вырупаев первым обнаружил замаскированную противопехотную мину и сразу же предупредил своих товарищей, чтобы они отошли на безопасное расстояние, но сам был тяжело ранен.

Как рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, Евгений много раз участвовал в доставке гуманитарных грузов в Донбасс, в обезвреживании мин и снарядов.

Министр вручил смелому офицеру Орден Мужества.

- Спасибо за самоотверженность и решительность, - сказал Александр Куренков, обращаясь к Евгению. - Все, что в наших силах, мы обязательно сделаем для вашего восстановления. Мы все ждем вас в строю.

КСТАТИ

Всего с начала проведения гуманитарной миссии силами МЧС России в Луганской Народной Республике обезврежено почти 750 взрывоопасных предметов. Из которых более 50 - на счету старшего лейтенанта Евгения Вырупаева.

Министр пожелал старшему лейтенанту скорейшего выздоровления.

(В МЧС нам также рассказали, что офицеру, потерявшему ногу, будет оказана вся необходимая помощь, связанная с протезированием.)

Вырупаев высказал пожелание - после восстановления - продолжить службу в МЧС.

Александр Куренков также пообщался с докторами, поблагодарил персонал госпиталя за профессионализм и оперативность лечения.