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Политика10 июня 2022 11:57

Владимир Путин принял главу Туркмении в диванной для приватных разговоров

Сердар Бердымухамедов совершил первый иностранный визит
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Сердар Бердымухамедов, Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сердар Бердымухамедов, Фото: Егор Алеев/ТАСС

В Москву прилетел президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Путин принял его в зеленой Парадной гостиной Большого кремлевского дворца. Эту комнату еще иногда называют Диванной – ее традиционно используют для переговоров наедине. Но возможно, что в этот раз помещение выбрали ради цвета. Зеленый – это и цвет туркменского флага, и цвет ислама. Вполне вероятно, протокольные службы хотели сделать гостю приятно.

Президент после рукопожатия по-дружески обнялись.

- Уважаемый, Сердар Гурбангулыевич, - начал Путин, слегка запутавшись в произношении отчества туркменского лидера.

Глава страны напомнил, что Бердымухамедов сейчас делает свой первый официальный иностранный визит (политик не так давно выиграл выборы).

- Сегодня мы подпишем важный документ о развитии отношений. За пандемийный год товарооборот сократился на 10%. Зато с начала года он вырос на 40%! - заявил Путин.

Гость в ответ поблагодарил за поддержку страны, а потом пригласил российского лидера посетить Туркмению «в любое удобное время».

- Обязательно воспользуюсь приглашением, - в ответ пообещал наш президент.

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