Итальянец о смертном приговоре иностранным наемникам: «Их надо отправить в тюрьму Сибирь, на мороз»

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Судьбу троих иностранных наемников, воевавших на стороне Украины и приговоренных Верховным судом ДНР к смертной казни, активно обсуждают «за бугром». Многие обыватели из толерантных земель заламывают руки и не верят в «такую жестокость!»: «неужели это правда?», спрашивают в мессенджерах у знакомых в России.

О высшей мере, ожидающей британцев Эйдена Эслина, Шона Пиннера и марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен, СМИ стало известно вчера со слов председательствующего коллегии по делу наемников Александра Никулина, который также сообщил, что у осужденных есть месяц на обжалование и апелляцию, а также надежда на помилование со стороны главы ДНР. Денис Пушилин своим единоличным решением может заменить расстрел воевавших на стороне украинских неонацистов, наемников на тюремное заключение сроком на 25 лет.

- Будет ли приговор приведен в исполнение – это самый главный вопрос, который всех беспокоит, - сказал KP.RU итальянский видеоинженер, живущий в Риме Лучиано Мастопьетро. – Лично я думаю, это было бы несправедливо. Их надо отправить в тюрьму, в Сибирь, на мороз. Если отвечать местью за кровь, мы так никуда не уйдем... Я могу понять родственников погибших на Донбассе, но убийства ведут в опасном направлении. Я не согласен! И мне жаль!